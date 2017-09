Trovato impiccato al parco: morto un giovane

Dramma nella notte di sabato 2 settembre ad Acilia. Un ragazzo si è suicidato impiccandosi ad un albero nel parco di via di Prato Cornelio. E' successo intorno alle 22. A dare l'allarme un gruppo di residenti che hanno allertato i Carabinieri della locale stazione.

Sul posto i militari. Il giovane non aveva con sé documenti d'identità o messaggi che in qualche modo spiegassero le ragioni del drammatico gesto. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un senza fissa dimora dell'Europa dell'est. Il corpo è stato affidato all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'esame autoptico anche per risalire all'identità della vittima. I risultati sono previsti tra martedì e mercoledì.