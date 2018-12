Cucina vicino gli armadi e 130 euro per l'affitto: così vivevano 12 persone in 100 metri quadrati

In tre o in quattro in una stanza. Uno spazio comune dove c'era lo stendino, il frigorifero, il forno e i ventilatori. Poi la cucina con affaccio sugli armadi. Vivevano così 12 persone del Bangladesh, di cui 5 irregolari sul territorio nazionale, in un appartamento di 100 metri quadrati in via Cavour.

La casa gli era stata affittata da un loro connazione di 44 anni, denunciato dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro che, nella giornata di ieri, hanno eseguito una mirata e meticolosa verifica alle strutture alloggiative nel quartiere.

I Carabinieri hanno anche elevato sanzioni amministrative, per un totale di circa 14.000 euro, a carico di 6 persone, titolari e proprietari di 8 B&B, perché è stata rilevata la mancata esposizione della tabella dei prezzi, la mancata esposizione della targa pubblicitaria, la dotazione del numero di posti letto superiore a quella autorizzata, la classificazione della struttura ricettiva non conforme a quella registrata e l’applicazione di prezzi diversi da quelli esposti.