Stupro a Villa Borghese, nuda e legata a un palo: il racconto choc di una turista

Ancora una donna stuprata a Roma. Questa volta è successo in viale Giorgio Washington a Villa Borghese. A raccontare i fatti la vittima, una turista tedesca di 57 anni trasportata all'ospedale Santo Spirito di Roma da un tassista che l'ha trovata nuda legata a un palo.

Nuda legata a un palo e violentata

A chiarare la Polizia, intorno all'una di notte tra il 17 e il 18 settembre, il personale medico dell'ospedale Roma. Il tassista, come raccontato agli agenti, ha slegato la donna legata ai polsi e alle caviglie e con un fazzoletto in bocca. Poi la corsa in ospedale. Lì sono giunte le volanti del commissariato Villa Glori.

A Villa Borghese, invece, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. La donna, in stato evidente di choc, ha raccontato le sua versione dei fatti, l'aggressione e le violenze sessuali subite vicino a dove stata trovata. A pochi metri dal luogo sono stati trovati anche gli indumenti della tedesca.

Caccia a un giovane, indagini in corso

La Polizia indaga per ricostruire la vicenda. La donna, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito dove i medici avrebbero riscontrato i segni dello stupro, ha raccontato di aver trascorso la giornata con un giovane conosciuto a Roma. Quindi l'aggressione. Nella serata dell'8 settembre una finlandese è stata violentata da un giovane bengalese a Castro Pretorio.