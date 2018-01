Si finge infermiere e tenta di violentare una donna in sala parto

Ha rubato l'uniforme verde da infermiere in un magazzino dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma e, dopo essere riuscito ad entrare in sala parto, ha tentato di violentare una 35enne in travaglio. L'autore della violenza è un somalo di 38 anni, in Italia da alcuni anni e fino a Capodanno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e furto. La difesa, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, giornale che per primo ha raccontato la notizia, chiederà la perizia psichiatrica.

L'uomo, fingendosi infermiere e provando a tranquillizzare la donna, ha palpeggiato la 35enne. Nonostante il tentativo di apparire professionale, la donna ha immediatamente percepito e scoperto le intenzioni dell'uomo ed ha così iniziato ad urlare. Da qui l'intervento di due infermieri e di un medico che hanno allertato le guardie giurate e le forze dell'ordine. Visibilmente alterato, incapace di stare fermo, il somalo è stato visitato dai medici che alla fine hanno dichiarato che non fosse necessario il trattamento sanitario obbligatorio.

Il tentato stupro risale al pomeriggio del 31 dicembre. Ora i giudici della quinta sezione penale di Roma hanno convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il processo a carico del somalo è fissato per il 10 gennaio davanti alla quinta sezione penale di Roma.