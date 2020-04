Stupro al falò di ferragosto: abusi su una minorenne, scovato il branco

Otto mesi di indagini e di verifiche incrociate hanno portato questa mattina all'esecuzione di tre ordinanze cautelari nei confronti di tre giovani gravemente indiziati del delitto di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di tre giovanissimi italiani accusati di aver abusato di una minorenne la notte di ferragosto 2019.

Gli abusi nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, in una spiaggia del litorale romano. Da quanto è emerso dalle approfondite indagini della squadra Mobile e del commissariato di Fiumicino, i tre principali indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando della sua condizione d’inferiorità psichica e fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Il GIP del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto per i tre giovani, all’epoca dei fatti minorenni, misure cautelari differenziate: collocamento in comunità, obbligo di permanenza in casa e prescrizioni.