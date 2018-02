Stupro all'Esquilino: anziana clochard violentata nel sonno, a dare l'allarme due turisti

Si è svegliata trovandosi un uomo con i pantaloni abbassati, nudo, dietro di lei. Una donna di 74 anni, di origini tedesche, è stata violentata nella notte all'Esquilino. E' successo nella notte tra lunedì 12 febbraio e martedì 13 febbraio, intorno all'una e trenta. Lei, nota clochard che abitualmente stanzia sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, stava dormendo all'angolo con via Carlo Alberto.

L'allarme lanciato da due turisti

Le sue urla hanno attirato l'attenzione di due turisti di passaggio. La clochard allungando la mano verso di loro ha urlato "aiuto" prima in lingua italia, poi in quella inglese. I due testimoni, così, hanno allertato i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante di pattuglia in zona, i quali, dopo un breve inseguimento, hanno fermato il cittadino straniero mentre tentava di scappare: si tratta di un senegalese di 31 anni, irregolare nel territorio italiano.

Ferita e portata in ospedale

La donna, molto conosciuta nel quartiere, è stata soccorsa dai Carabinieri e visitata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni. Si trova ora nella caserma di via Tasso, ospitata e rifocillata dai Carabinieri, in attesa di una sistemazione.

Secondo il racconto della vittima fatto ai militari coordinati dal Maggiore Vincenzo Carpino, lo stupro è stato chiaro. L'uomo, accusato di violenza sessuale, è stato condotto nel carcere a Regina Coeli.

Il commento della Croce Rossa

"La vita per strada è di per sé fonte di estrema insicurezza. Questa violenza, purtroppo, non è la prima. - sottolinea Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma - Ne sono vittime le donne, a volte le più esposte, e uomini, con atti di violenza che non hanno mai una connotazione precisa, che sono il frutto anche della estrema precarietà della vita per strada. Mi auguro che la città sappia trovare quella cultura della solidarietà che possa portare ad affrontare il dramma di chi vive per strada con politiche sempre più volte all'assistenza e all'inclusione".