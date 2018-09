Stuprata sotto al Viminale, il racconto della vittima: "Gli ho offerto la cena, poi mi ha violentata"

Se la sono trovata all'improvviso davanti gli agenti in servizio di vigilanza sotto al ministero dell'Interno. Sotto choc, tremante e con una copiosa perdita di sangue. Poi la denuncia: "Mi hanno violentata". E' il terribile racconto della donna italiana di 54 anni stuprata la notte fra mercoledì e giovedì a due passi dal Viminale. Italiana, badante in una casa poco distante da via Agostino Depretis, la vittima è stata poi trasportata all'ospedale San Giovanni dove i medici le hanno riscontrato i segni della violenza sessuale, sottoponendola all'iter che "congela" le prove. Ad abusare di lei, per poi rapinarla del portafogli, un cittadino straiero, un nordafricano di circa 30 anni da quanto riferito dalla vittima, poi dileguatosi una volta consumato lo stupro.

Terribile il racconto fornito dalla donna agli investigatori della Squadra Mobile che l'hanno ascoltata al nosocomio dove è stata portata dall'ambulanza del 118. Avviata al programma del codice rosa, ovvero il protocollo antiviolenza previsto per le donne vittime di stupro, la 54enne ha raccontato di aver conosciuto l'uomo la sera prima nella zona di Termini. Poi l'appuntamento al giorno dopo,. Dopo aver trascorso qualche ora insieme, lui le ha detto che aveva fame e sono andati a mangiare insieme in un locale che si trova a pochi passai dal ministero dell'Interno.

Finita la cena, pagata dalla donna, i due si sarebberto trattenuti nel locale sino all'ora chiusura, bevendo qualche bicchiere di troppo. Poi la violenza sessuale, avvenuta sotto gli ombrelloni aperti del ristorante che avrebbero coperto la violenza agli occhi dei passanti. Era mezzanotte passata da poco, l'uomo le ha quindi preso il portafoglio e si è allontanato.

In stato di choc la 54enne ha poi raggiunto gli agenti in servizio di vigilanza sotto al ministero dell'Interno a cui ha poi chiesto aiuto. Da qui il racconto e l'apertura delle indagini. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Dal racconto della donna emergerebbero però alcune incongruenze, con la polizia che sta cercando di ricostruire quanto accaduto prima e dopo la violenza sessuale. Al vaglio anche i tabulati telefonici. Congelato il "liquido seminale" dell'uomo, lo stesso è attivamente ricercato dagli investigatori.