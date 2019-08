Quattordicenne denuncia: "Io violentata a Campo de' Fiori"

Massimo riserbo da parte della Questura di Roma su un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto nel cuore di Roma. Vittima una 14enne che sarebbe stata abusata a Campo de' Fiori. A darne notizia è Il Messaggero in un articolo sulla sua edizione on line. Al momento pochi i punti certi della vicenda e tutto da verificare è il racconto della giovane.

I punti certi

Poco dopo le 16 ieri la giovanissima è stata trovata in stato di choc e in lacrime nei pressi della metro Flaminio. Alcuni passanti hanno allertato la polizia e chiamato un'ambulanza. Da qui il trasporto al Policlinico Umberto I dove la 14enne, in stato confusionale, ha riferito quanto accaduto.

La versione al vaglio della polizia

La polizia sta vagliando il racconto. Secondo quanto riportato dal quotidiano di via del Tritone, la giovane avrebbe riferito di essere stata adescata da un uomo nei pressi di Campo de Fiori. Qui lo stesso le avrebbe offerto un cocktail, bevuto il quale la 14enne avrebbe perso cognizione di quanto stava accadendo. A quel punto sarebbe avvenuta la violenza sessuale.

La polizia attende gli esami dell'Umberto I e molto probabilmente riascolterà la giovane in giornata. Nel frattempo i poliziotti del commissariato Villa Glori sono al lavoro per capire come la giovanissima si sia ritrovata alla metro Flaminio, il luogo preciso dove sarebbe avvenuta l'eventuale violenza e la presenza di eventuali testimoni.