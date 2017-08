Stuprata e costretta a prostituirsi: era arrivata in Italia con la promessa di un lavoro onesto

Aveva convinto una sua connazionale a venire in Italia con la prospettiva di un lavoro onesto, instaurando con lei un rapporto sentimentale. Una volta giunta nella Capitale, però, la realtà che ha dovuto affrontare la giovane si è rivelata ben diversa con la ragazza violentata e costretta a prostituirsi in strada.

Accompagnata in strada a prostituirsi

L’uomo, infatti, convivendo con la ragazza, ne controllava tutti i movimenti, la accompagnava ogni sera sul “luogo di lavoro” e si impossessava della maggior parte dei proventi. Dopo tre mesi di questa vita, però, la donna ha manifestato al suo sfruttatore la volontà di smettere e di tornare in Romania.

Stuprata e picchiata dal suo aguzzino

Sono iniziate a quel punto le percosse e le violenze, anche di natura sessuale, tanto da costringere la giovane a scappare in strada ed a chiedere aiuto. Un passante ha avvisato la Polizia di Stato e gli uomini del Commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, sono giunti in breve sul posto.

Identificazione dell'aguzzino

Dopo aver soccorso la ragazza, ricoverata poi in ospedale, gli investigatori hanno iniziato le indagini per individuare l’uomo. Attraverso il racconto della vittima, di alcuni testimoni e alle riprese acquisite da telecamere posizionate in strada, che lo hanno immortalato mentre accompagnava la giovane a prostituirsi, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda ed identificato il responsabile per un cittadino romeno di 24 anni. L’uomo però, nel frattempo si era reso irreperibile.

Scovato ai Due Ponti

Sono iniziati i servizi di appostamento fin quando, nel pomeriggio, gli agenti hanno individuato l’auto nei pressi di un complesso di case popolari in via Carlo Pirzio Biroli, zona Due Ponti, sorprendendolo mentre cercava di allontanarsi. Condotto in Commissariato, il 24enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di violenza sessuale, lesioni e sfruttamento della prostituzione. L’Autorità Giudiziaria ha poi convalidato il fermo, disponendo per lui la misura della custodia cautelare in carcere.