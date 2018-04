Tor Sapienza: aggrediscono tre studenti 15enni davanti la stazione e li rapinano

Prima l'aggressione, poi la rapina. Vittime tre studenti 15enni romani. Lo scenario è quello nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Tor Sapienza dove i Carabinieri, al termine di una breve indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne e un 17enne, entrambi di origini bosniache e domiciliati presso l'insediamento di via Salviati.

Erano da poco passate le 19, quando le tre vittime si trovavano davanti la stazione e diretti a prendere il primo treno utile che li avrebbe riportati a casa. I due malviventi gli si sono avvicinati e sotto la minaccia di un coltello li hanno rapinati dello smartphone e di alcuni oggetti in oro che indossavano, per poi scappare a piedi in direzione via Salviati.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta di un passante, hanno raccolto tutte le informazioni utili dalle tre vittime e dopo aver visionato le registrazione delle telecamere presenti in zona, hanno riconosciuto i due rapinatori, già noti per i loro trascorsi con la giustizia e, si sono diretti presso il loro domicilio. Giunti nel campo, è scattata subito la perquisizione che ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva.