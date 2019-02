Tor de' Schiavi: lite per un volantino, studente picchiato dal branco. Schiaffeggiata l'amica

Aggressione davanti all'ingresso del liceo Benedetto da Norcia, in zona Tor de' Schiavi, dove due studenti sono stati picchiati da un gruppo di ragazzi. A dare l'allarme, questa mattina, il vice preside del plesso che, vista la scena, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto le volanti della Polizia che, arrivate sul posto, però non hanno trovato traccia degli aggressori ma raccolto la testimonianza delle vittime. Secondo il loro racconto uno studente sarebbe stato spintonato, quindi fatto cadere a terra e poi preso a calci. Aggredita, a schiaffi, anche una sua amica.

Il tutto solo perché il ragazzo si era "permesso" di piegare un loro volantino senza leggerlo. Secondo le testimonianze, gli aggressori sarebbero riconducibili agli ambienti dei movimenti di estrema destra del mondo studentesco. La Polizia indagherà sull'episodio.

Sull'episodio è intervenuto anche il segretario romano del Pd Andrea Casu: "Calci e pugni a Centocelle e gli studenti del Benedetto Da Norcia denunciano: 'Aggrediti da CasaPound'. Questo avviene nel giorno in cui il Ministro Tria dice che lo sgombero dell'occupazione a via Napoleone III non è una priorità. Riviviamo le pagine più nere del passato". È la seconda aggressione che avviene davanti a questo liceo. Lo scorso maggio alcuni studenti avevano segnalato e raccontato di aver subito una "violenza squadrista".