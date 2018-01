Liceo Virgilio: cade tegola dal tetto, studentessa in ospedale

Una studentessa del liceo Virgilio è rimasta colpita da una tegola che si è staccata dal tetto dell'istituto. E' successo all'uscita dal lungotevere dei Tebaldi 17. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha soccorso la studentessa trasportandola in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù.

"La ragazza è stata portata in ospedale con un taglio in testa – riferiscono dal collettivo autorganizzato del Virgilio – Non si può frequentare una scuola con il rischio di farsi male ogni giorno: vogliamo scuole sicure subito". Lo scorso ottobre crollò parte del solaio del Virgilio, e da lì seguirono una serie di proteste.

"Oggi è accaduto quello che denunciamo e temiamo da mesi: a causa della mancata cura dei nostri edifici una studentessa ha riportato un taglio sulla testa dopo essere stata colpita da una tegola caduta dal tetto. Le nostre scuole non sono più sicure. Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni, con la paura che possa accadere qualcosa di irreparabile da un momento all’altro. Con la paura di vedere un proprio compagno di classe colpito da un pezzo di intonaco, senza servizi igienici attivi e con classi piene di studenti perché non ci sono sufficienti spazi disponibili", sottolinea la Rete Studenti Roma.

“Circa 10 giorni fa abbiamo avuto un incontro con la Città Metropolitana di Roma Capitale - dichiara Giacomo Santarelli, Coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Roma - in cui abbiamo denunciato le gravi condizioni in cui versano le scuole della nostra città e della nostra provincia. Chiediamo che agli impegni presi si dia un reale seguito e che si proceda a una verifica capillare degli edifici scolastici del territorio. Non è possibile che una scuola che è stata messa sotto ai riflettori meno di due mesi fa per gli stessi problemi non abbia ancora ricevuto un intervento completo di messa in sicurezza.”