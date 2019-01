San Pietro: studentessa spagnola di 17 anni "molestata in un minimarket"

Molestata in un minimarket a San Pietro. A denunciare una tentata violenza sessuale una studentessa spagnola di 17 anni in gita scolastica nella Capitale. I fatti intorno alle 13:00 di domenica 20 gennaio quando la minorenne, che si trovava in gruppo con la propria scuola, è entrata in un esercizio commerciale di via Porta Cavalleggeri per acquistare alcuni souvenirs prima di ritornare all'aeroporto a prendere l'aeroplano per ritornare in Spagna.

Secondo il racconto della giovane, mentre si trovava alla cassa sarebbe stata presa alle spalle da un uomo che poi l'avrebbe stretta a sè, e, una volta giratasi, avrebbe provato a baciarla ed a molestarla. La ragazza ha però chiesto aiuto divincolandosi dal molestatore.

Richiamata l'attenzione dei suoi compagni spagnoli in gita con lei, il presunto molestatore si è allontanato rapidamente dall'esercizio commerciale dopo aver chiesto ad un collega di rimanere nel negozio. Ad accorgersi della scena una pattuglia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che ha poi avvicinato la scolaresca.

Ascoltata la vittima, la stessa ha sporto denuncia ai 'caschi bianchi' del Gruppo Aurelio. Gli agenti hanno quindi ascoltato la testimonianza sia dei compagni di scuola della 17enne che dei professori della stessa. Raccolta la denuncia sono quindi state sequestrate le immagini di videosorveglianza interna del minimarket dentro al quale sarebbero avvenute le molestie ed ascoltati i due lavoratori che si trovavano in quel momento nel negozio.

Gli agenti hanno quindi cominciato da subito le ricerche dell'uomo in fuga, poi identificato nel titolare del supermercato, un cittadino del Bangladesh di 50 anni.Rintracciato, lo stesso non è stato ancora rintracciato fisicamente. Sulle sue tracce i vigili urbani.