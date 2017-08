Colosseo: l'incubo continua, altro striscione sfottò dei laziali ai romanisti

Il derby a Roma non finisce mai. Dopo il botta e risposta dello scoroso maggio, sul ponte antistante il Colosseo in via degli Annibaldi, è tornato esposto uno striscione degli Irriducibili della Lazio.

Questa volta il prestesto è stata la vittoria dei biancocelesti nella Supercoppa italiana contro la Juve: "L'incubo da cui non ti puoi svegliare alza trofei e ti fa tremare", si legge nello striscione dell'Elite Romana biancoceleste.

Lo scorso 31 maggio furono i giallorossi ad appendere la scritta: "Un consiglio senza offesa dormite con la stufa accesa: -17". E' la risposta ai manichini appesi dai tifosi della Lazio nello stesso punto il 5 maggio scorso.

Gli ultrà laziali avevano iniziato la "sfida" lo scorso 5 maggio con lo striscione: "Un consiglio senza offesa... dormite con la luce accesa". Da lì iniziò anche una indagine per "procurato allarme" nonostante la spiegazione degli Irriducibili che sminuivano il gesto a semplice sfottò.