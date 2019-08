Omicidio Fabrizio Piscitelli, striscione per Diabolik al Colosseo. I tifosi della Roma ammainano gli stendardi

Il mondo ultras è in lutto. La morte efferata di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ha scosso la Curva Nord della Lazio e non solo. Nella notte, davanti al Colosseo, è stato affisso lo striscione 'Diablo vive' a firma degli Irriducibili. A stenderlo, sul Ponte degli Annibaldi, cinque ragazzi intorno alle 4:20 del mattino di oggi, 8 agosto.

Sul posto la polizia con gli agenti del commissariato Celio che hanno intimato al gruppo di togliere la scritta. I cinque hanno così riavvolto lo striscione omaggio dopo aver fatto uno scatto fotografico commemorativo.

Nel frattempo, ieri, i tifosi della Roma he avevano scelto di passare un mercoledì d'agosto allo stadio Curi per assistere all'amichevole contro il Perugia, hanno deciso di rendere omaggio allo storico rivale laziale: niente striscioni esposti. Una forma di rispetto all'avversario morto, anche se logiche di tifo non hanno alcuna relazione con l'omicidio.