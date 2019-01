Striscione al Colosseo: "Battisti libero"

"Battisti libero. Amnistia per i compagni", firmato 'Noi restiamo' con una stella rossa a cinque punte. Questo il testo di uno striscione comparso ieri sera a Roma su Ponte degli Annibaldi davanti al Colosseo.

A rivendicare l'azione lo stesso gruppo su Facebook: "L'asse Salvini-Bolsonaro arresta Cesare Battisti, capro espiatorio utilizzato per condannare un periodo storico di forte cambiamento sociale e aspra lotta politica. Con gli applausi della sinistra manettara il movimento reazionario a livello mondiale continua la sua macelleria sociale tentando l'annichilimento di una storia non pacificata. Come sempre nella storia- conclude il gruppo- i padroni e i servi coprono i loro crimini condannando chi ha reagito alla loro violenza".

Sulla vicenda indaga la Digos.

[Fonte Agenzia Dire]