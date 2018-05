Tentato omicidio ad Ottavia: prova a strangolare il figliastro che dorme nel letto

Un forte astio nei confronti del figliastro di 16 anni. Continue violenze e minacce anche nei confroni della moglie, madre del 16enne. Oltre a ciò l'ubriachezza. Questo il mix micidiale che ha portato un 39enne polacco ad essere arrestato per tentato omicidio, dopo aver provato a strangolare con le proprie mani il minorenne che dormiva nel letto della sua camera. E' accaduto alle 4:00 della notte del 4 maggio in zona Ottavia. Ad evitare la tragedia l'intervento degli agenti di polizia del commissariato Primavalle, che hanno poi arrestato l'uomo.

Tentato omicidio del figliastro

Ad allertare i vicini sono state le urla del 16enne e della madre anche loro di origini polacche, frappostasi fra il figlio ed il marito mentre quest'ultimo provava a strangolare il minorenne che si trovava in camera sua. Una notte rumorosa con decine di telefonate al 112. Immediato l'arrivo sul posto dei poliziotti di Primavalle che, riusciti ad entrare nell'appartamento, hanno fermato l'uomo mentre si scagliava con violenza sulla moglie e sul figliastro.

Tentato omicidio ad Ottavia

Bloccato in flagranza di reato, il 39enne è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia del commissariato del Municipio di Monte Mario ed arrestato con le accuse di "tentato omicidio" e "maltrattamenti in famiglia". Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato giudicato in mattinata con Rito Direttissimo.