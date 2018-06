"Strade di Roma terribili di notte", dopo la morte di Narducci la rivolta social degli chef

#iotornoacasadinotte. E' l'hashtag lanciato dallo chef stellato Cristina Bowerman per sensibilizzare l'opinione pubblica e l'amministrazione sulle pericolosità delle strade di Roma. Un'iniziativa che nasce dopo la morte di Alessandro Narducci, il rinomato chef morto in seguito ad un incidente stradale assieme alla collega Giulia Puleio, i due tornavano a casa di notte dopo aver lavorato all'iniziativa enograstonomica VinoForum. Due giovani vite spezzate sulle strade dell'Urbe, dove il numero degli incidenti con esiti mortali ha raggiunto in questi primi sei mesi del 2018 "numeri da guerra".

#iotornoacasadinotte

La perdita dei due colleghi, rimasti vittime di un incidente mortale a bordo di uno scooter sul lungotevere della Vittoria dopo uno scontro con un'auto, ha scosso il mondo dei tanti chef che ogni notte 'affollano' le strade per tornare a casa dopo il lavoro. Proprio partendo da ciò la Chef Cristina Bowerman ha lanciato sui propri profili sociale la campagna di sensibilizzazione: "Le strade di Roma sono pericolose di giorno, ma terribili di notte. #iotornoacasadinotte nasce proprio per sensibilizzare su questo con riferimento alle categorie di lavoratori costrette a rincasare tardi. Roma Capitale deve ascoltarci. Usate anche voi l'hashtag e condividete".

Strade di Roma pericolose di notte

L'hashtag di Cristina Bowerman è divenuto virale nel volgere di breve, con colleghi stellati e non che su Instagram, Facebook e Twitter hanno condiviso in pieno la campagna dello chef stellato della Glass Hostaria - Romeo Chef&Baker. "E’ importante, per tutti,nessuno escluso. #iotornoacasadinotte", twetta Andrea Fassi della rinomata gelateria che porta il nome di famiglia. Oltre lui anche lo chef Alberto Colacchio, Oliver Glowig, Andrea Riva Moscara e Daniele Usai, solo per citarne alcuni, tutti con il cartello con l'hashtag della collega Bowerman.

La campagna di sensibilizzazione di Chef Cristina Bowerman

Una vera e propria strage quella che si consuma di notte, ma anche inesorabilmente di giorno, sulle strade della Capitale ma anche dei Comuni della sua provincia. Una campagna di sensibilizzazione che si è poi estesa a tutte le categorie e tutti i cittadini che viaggiano la notte sulle strade della Città Eterna "Io sono uno di quelli che a #Roma si muove sulle due ruote. Lo faccio da quando avevo 16 anni, per comodità e per passione e non ci voglio rinunciare a causa del malgoverno e della sciatteria. Quindi aderisco alla campagna #iotornoacasadinotte perché sono anche uno di quelli lì", cinguetta il giornalista Patrizio Cacciari e insieme a lui decine e decine di professionisti e normali cittadini.