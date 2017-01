Roma sotto zero: strade chiuse per ghiaccio e traffico in tilt

Strade chiuse a causa del troppo ghiaccio a Roma. Dopo i disagi di ieri, anche oggi lunedì 9 gennaio diverse vie sono state transennate causando notevoli disagi al traffico. Le temperature sotto lo zero hanno formato nel corso della notte "pericolo superficie bagnata e possibili tratti ghiacciati", con Luce Verde che invita alla "prudenza e massima attenzione alla guida su tutto il territorio cittadino".

🔴Attenzione, tratti ghiacciati su diverse strade del territorio comunale di #Roma. Prudenza soprattutto sui viadotti!#luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 9 gennaio 2017

Diverse le strade interdette alla circolazione da questa mattina come sottolinea anche la Polizia Locale di Roma Capitale. Bloccata via della Magliana fra via Marchetti e via Faccioli, chiusa al traffico per ghiaccio in entrambe le direzioni con conseguente deviazione anche delle linee Atac. Stesso discorso per viale di Tor di Quinto, altezza via del Baiardo, con la chiusura temporanea della corsia laterale causa ghiaccio in direzione fuori città.

Scene che si ripetono anche in via Pietro Fumaroli, fra via Staderini e via di Tor Tre Teste, con strada chiusa al traffico "causa ghiaccio e dissesto del manto stradale", in via Edmondo de Amicis, fra via della Camilluccia e viale dello Stadio Olimpico, chiusa al traffico "causa ghiaccio in entrambe le direzioni". Disagi anche sul Raccordo e su via Cristoforo Colombo all'altezza di Acilia e Infernetto e su via Pontina.