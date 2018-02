Maltempo: a Rocca di Papa attivato 'Piano Neve', strade ghiacciate a Roma

Strade ghiacciate a Roma e macchine spargisale in azione ai Castelli Romani. Dopo la neve del 14 febbraio, oggi continuano i disagi per il maltempo. Nella Capitale risultano tratti di strade coperte da lastre di ghiaccio sulla via Cristoforo Colombo, la via Pontina, la via del Mare e arterie limitrofe al Grande Raccordo Anulare.

Piano Neve a Rocca Priora

A Rocca di Papa è stato attivato il 'Piano Neve'. Previsti una serie di interventi da attuare prontamente in caso di gelo, neve o di maltempo, con particolare riferimento alle priorità per lo sgombero e la messa in sicurezza della viabilità primaria. Il coordinamento è attivo dalle prime ore della mattina. Sul territorio sono operative da ore la Polizia Locale, i gruppi di volontariato della Protezione Civile e il settore Servizi Sociali.

Le operazioni si protrarranno, ininterrottamente, anche durante la notte e domani mattina, dando la priorità alla viabilità delle strade principali del paese. ​Le scuole comunali rimarranno aperte, assicurando il normale svolgimento delle lezioni.

Mezzi spargisale in azione

Gli interventi si stanno svolgendo anche grazie alla collaborazione dell'Astral, delle squadre di Protezione Civile di Velletri e di San Cesareo 'Il Gamberone' e la ditta Del Prete (azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti).

Sul posto anche macchine spargisale che hanno lavorato a Rocca Priora, Ariccia, Velletri e di altri comuni limitrofi hanno lavorato tutto il giorno ieri e anche questa notte sono stati sparsi quintali di sale su tutte le strade di alta percorrenza, come via dei Laghi, Pratoni del Vivaro, Tuscolana e molte altre strade centrali.