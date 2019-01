Strade ghiacciate a Roma: chiusure e deviazioni in città

Strade ghiacciate e chiusure oggi, 7 gennaio, a Roma. Il brusco calo delle temperatura ha portato la Polizia Locale a chiudere alcune arterie importanti. Dalle 9 di questa mattina non si può circolare tra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: la così detta Panoramica è stata infatti chiusa al traffico causa ghiaccio in direzione piazzale Clodio.

Per lo stesso motivo, come comunica Luceverde, è stato chiuso l'intero tratto di via Pieve di Cadore, in direzione Galleria Giovanni XXIII dove è stato chiuso l'ingresso alla galleria. In via Edmondo de Amicis, intero tratto interdetto in direzione viale dello Stadio Olimpico.

Quindi anche una serie di arterie, rimaste aperte, dove però la circolazione è compromessa per lastre di ghiaccio presenti in via di Villa Giulia, via di Marco Simone, via Bruno Velani e via Casilina. Dalle 11 circa in poi, complice il calore del sole, le situazioni sulle strade sono tornate alla normalità.

In provincia, come riferisce Astral, si è verificato il fenomeno del gelicidio sulla strada regionale Cassia. Sono stati attivati subito mezzi spargisale di Astral spa e la sede stradale è stata liberata dal ghiaccio.