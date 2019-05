Fridays for Future e comizi elettorali: domani strade chiuse e bus deviati

Chiusure delle campagne elettorali per le europee e il Fridays for Future, il secondo sciopero mondiale per il futuro, dopo il grandissimo successo di quello del 15 marzo. Venerdì 24 maggio, a Roma, andranno in scena eventi in città che avranno un impatto sulla circolazione con strade chiuse e deviazioni di autobus.

Il primo è quello con la manifestazione legata ai Fridays for Future, i venerdì per l'ambiente, che dalle 10 alle 13,30 sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto, passando per via Cavour e via dei Fori Imperiali. Con la chiusura al traffico delle strade lungo il percorso del corteo verranno progressivamente deviate o limitate le linee H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910 e MA10. In caso di ulteriori chiusure (piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti) saranno deviate anche le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 160, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Nel pomeriggio di venerdì, in caso di chiusura al traffico di piazza Bocca della Verità, dove tra le 17 e le 23 ci sarà un comizio, saranno deviate le linee di bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 175, 716 e 781. Nell’area, inoltre, scatterà con ampio anticipo il divieto di sosta e la rimozione dei veicoli rimasti parcheggiati.

Per il resto, gli altri eventi elettorali in programma comporteranno divieti di sosta e una gestione sul momento della viabilità da parte della Polizia Locale. Si tratta dei comizi in piazza della Madonna di Loreto, dalle 17 alle 22, in piazza Tor San Michele, a Ostia, dalle 17 alle 20 e piazza Sauli alla Garbatella, dalle 20 alle 23. E' stato revocato, invece, quello in piazza Santa Maria in Trastevere.