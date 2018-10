Ostia: c'è il Triathlon Olimpico, chiusa complanare Colombo e bus deviati

Ostia, domenica, ospita l'edizione 2018 di Triathlon Olimpico con nuoto (1500 metri), bici (40 km) e corsa (10 km). L'iniziativa si terrà il 7 ottobre e per l’occasione sarà allestito in piazzale Cristoforo Colombo (La Rotonda) un villaggio apposito che servirà ai concorrenti per la logistica e per la preparazione della gara.

Dalle 8 alle 19 circa, la manifestazione comporterà la chiusura al transito della complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Roma nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano.

Chisure previste anche per la stessa via di Castel Porziano in entrambe le direzioni, la via Litoranea sempre nei due sensi di marcia nel tratto compreso tra piazzale Amerigo Vespucci e via Ferranti e via Ferranti in direzione Ostia sino a via del Lido di Castel Porziano.

Deviate le linee 06, 014 e 070 e soppresse tre fermate in via Lido di Castel Porziano, quattro in via Castel Porziano e due sulla complanare di via Cristoforo Colombo.

PERCORSI: Nuoto 1500 Mt: la frazione di nuoto in acque libere, si svolgerà su un tracciato della lunghezza di 750 ml. da percorrere due volte in senso orario, boe a dx, con uscita dall'acqua al termine del primo giro e breve passaggio in corsa sulla spiaggia.

Bici 38 km: circuito stradale di 10 Km circa pianeggiante e completamente chiuso al traffico, da ripetere n.4 volte.

Corsa 10 Km: tracciato pianeggiante con fondo in asfalto della lunghezza complessiva di 2,5 Km circa, da ripetere n. 4 volte.

in caso di avverse condizioni meteo-marine, per motivi di sicurezza degli atleti, la gara sarà riconvertita in DUATHLON CORTO (7.5 – 28.5 – 2.5).

PROGRAMMA TOO 2018: H 09:00 Ritrovo Piazzale C.Colombo H 09:45 Apertura segreteria e consegna pettorali e pacchi gara H 10:45 Apertura zona cambio H 12:00 Chiusura segreteria H 12:30 Chiusura zona cambio H 12:45 Briefing tecnico H 13:00 Partenza gara maschile H 13:05 Partenza gara femminile e staffette H 15:00 Ristoro e pasta party H 16:30 Inizio premiazioni.

TEMPO MASSIMO DI GARA

Al fine di consentire a tutti gli atleti partecipanti di poter svolgere la gara nel pieno rispetto della sicurezza, sono stabiliti dei tempi massimi di percorrenza per le frazioni di seguito indicate oltre i quali, gli atleti che non dovessero ancora aver completato la prova, saranno fermati e privati del pettorale gara. Nel caso l'atleta volesse comunque continuare la propria prova l'Organizzazione non garantirà più alcun tipo di presidio o servizio sul percorso o nel post-gara. I tempi massimi stabiliti sono i seguenti:

FRAZIONE NUOTO 50 minuti FRAZIONE NUOTO E BICI (TOTALE): 2h 15'. I tempi massimi prefissati saranno calcolati dalla partenza dell'ultima batteria. Iscrizione degli atleti Orange a carico della Podistica