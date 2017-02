Blocco del traffico, carnevale e allagamenti: caos sulle strade a Roma

Sarà un sabato 18 febbraio di passione per gli automobilisti a Roma. La pioggia caduta nella notte ha causato disagi ad una circolazione già congestionata. Tante la segnalazioni di strade allagate da San Paolo ad Ostia, passandro per la Pontina. Disagi anche a Vitinia, Tor di Valle e Garbatella. Situazione critica a via Giustiniano Imperatore, direzione Cristoforo Colombo.

Ma non c'è solo la pioggia a creare ingorghi per le strade romane. Oggi, infatti, a causa del troppo inquinamento sarà attivo il divieto di circolazione privata in vigore all'interno della Fascia Verde. Il provvedimento si applicherà alle seguenti tipologie veicolari nella fascia oraria 7.30-20.30: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1, ed ‘EURO 2’ e autoveicoli alimentati a gasolio ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1’ ed ‘EURO2’.

Come se non bastasse, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgerà un corteo carnevalesco, aperto da un furgone allestito da carro di carnevale, che partendo da Piazza Sante De Sanctis (adiacente Via Tanzi) giungerà a Piazza di Santa Maria della Pietà, percorrendo il seguente itinerario: Via della Stazione di Monte Mario, attraversamento di Via Trionfale, Via Vincenzo Troya, Piazza di Nostra Signora di Guadalupe (sosta di circa 1 ora), Via Giovanni Gherardini, Largo Giannina Milli, Via Giannina Milli, Piazza Pietro Thouar (in senso di marcia), Via Ottavio Gigli, Via Fratelli Gualandi, Via Trionfale e Via Chiarugi. Possibili chiusure e deviazioni al passaggio del corteo.