Manifestazioni e mercatini: le strade chiuse a Roma nel week end

Sabato e domenica, a Ostia, per una manifestazione culturale, sarà chiuso viale delle Repubbliche Marinare tra lungomare Paolo Toscanelli e corso Duca di Genova. Deviata la linea 05.

Sabato, dalle 14 alle 19, un sit-in si svolgerà in piazza Madonna di Loreto. Possibili deviazioni per le linee di bus.

Domenica 1 ottobre

Domenica è in programma la "Mostra Mercato" in via Conca d'Oro. La strada sarà chiusa tra largo Valtournanche e via Val di Chienti. Da inizio servizio a cessate esigenze saranno deviate le linee di bus. Sempre domenica, dalle 17 alle 18,30, una processione sfilerà dalla Chiesa di via Baffigo precorrendo via Umberto Cagni, via Guido Vincon, piazzale Lorenzo Gasparri, via Mario Ruta, via Umberto Grosso, via delle Ancore, via Marino Fasan, via Mario Ruta, via Antonio Forni e via Franco Storelli. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus.