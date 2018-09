Mezza Maratona Via Pacis: in 7.500 al via della corsa per la pace. Strade chiuse e bus deviati

Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi che ispirano la “Rome Half Marathon Via Pacis”, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Mezza Maratona via Pacis

La mezza maratona è abbinata la Run For Peace, non competitiva di 5 chilometri. Alla partenza presenti la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura Mons. Melchor Sanchez de Toca, il Presidente Fidal Alfio Giomi, il presidente dell'EAA Svein Arne Hansen, l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia, la vice presidente del Coni Alessandra Sensini (che correrà la non competitiva di 5 chilometri), il rappresentante dell'ufficio di Presidenza della Regione Lazio Roberto Tavani, la nipote del leader sudafricano Nelson Mandela, Ndileka, l'ambasciatore del Sudafrica Shirish M. Sonie e quello del Kuwait Sheikh Ali Khaled Al Sabah, i rappresentanti delle diverse comunità religiose coinvolte nell'evento e della Comunità Europea.

I corridori della Roma Half Marathon

Per le strade della Capitale, correranno oltre 7.500 persone (oltre 2.500 gli iscritti alla mezza maratona e 5.000 attesi alla non competitiva): donne, uomini, famiglie, anziani, giovani, bambini, sportivi, persone con disabilità ma anche rifugiati, ognuno con il suo pettorale, ognuno con il suo messaggio di pace. Cinque le tappe che sottolineeranno la partecipazione alla mezza maratona dei podisti delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa.

I numeri della Roma Half Marathon via Pacis

Sono 2547 gli iscritti alla mezza maratona. Le nazioni rappresentate sono 42, inclusa l'Italia che conta 2226 iscritti. I cinque paesi più rappresentati dopo l'Italia sono la Gran Bretagna con 23, la Polonia con 21, Filippine con 15, Norvegia e Olanda con 12. In ambito nazionale, invece, il Lazio è la regione più rappresentata con 1784 iscritti (1466 da Roma e provincia). A seguire ci sono la Campania con 102, la Toscana con 73, la Lombardia con 68, Sicilia e Puglia con 46. Dei 2547 iscritti, 1971 sono uomini e 576 donne. L'iscritto più longevo è Antonio Rao (83 anni), la più longeva è Patrizia Cardinale (66 anni) mentre il più giovane, o meglio i più giovani, sono i gemelli Lorenzo e Franco Bianconi (18 anni) e la più giovane è la slovacca Nada Daabousova (21 anni).

Il fascino del percorso del Centro Storico

Mezza Maratona via Pacis: I 21,097 chilometri del percorso della “Rome Half Marathon Via Pacis” sono unici al mondo perché uniscono i più importanti luoghi di culto religiosi della città con le bellezze architettoniche e archeologiche.

La partenza è fissata in Piazza San Pietro, con la Basilica alle spalle dei corridori, poi ci si immerge nei Lungotevere, dai Fiorentini ai Pierleoni, passando davanti la Sinagoga fino ad entrare nel cuore della Roma Imperiale: Piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, dove si lambisce la Chiesa Ortodossa, via Di San Gregorio, Piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali. Poi si passa per il centro storico, Piazza della Madonna di Loreto, Piazza Venezia, via del Corso, Piazza Augusto Imperatore e Passeggiata di Ripetta tornando sui Lungotevere da Arnaldo da Brescia a Flaminio. Ci si immerge nel quartiere Flaminio e nel Villaggio Olimpico, si transita davanti la Moschea e si entra successivamente nel Parco del Foro Italico passando davanti la sede del Coni. Da lì si torna sui Lungotevere fino ad entrare nel quartiere Prati, passando davanti la Chiesa Valdese di Piazza Cavour, e da via della Traspontina si entra in via della Conciliazione fino all'arrivo. Sotto l'aspetto prettamente tecnico, il tracciato non è particolarmente difficile sul piano altimetrico e i tratti di strada con i sampietrini sono soltanto due: Via della Conciliazione e la parte che va da Via dei Cerchi a Piazza Venezia. La mezza maratona, sarà valida come prova unica del Campionato AIA Referee Run.

Run For Peace

La non competitiva di 5 chilometri, denominata Run For Peace, partirà alle 9.20 sempre da Piazza San Pietro, poi si svilupperà sui Lungotevere dai Fiorentini ai Pierleoni, si entrerà nel centro storico da via del Teatro Marcello, si passerà per Piazza Venezia, Piazza del Gesù, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II e si arriverà in via della Conciliazione.

Strade chiuse a Roma domenica 23 settembre 2018

Viene istituito dalle ore 07.00 alle ore 12.00 del 23 settembre 2018, in Via del Foro Italico, nel tratto direzione e verso da Viale di Tor di Quinto a Viale della Moschea, limite massimo di velocità 30 km/h. Si revoca inoltre, con la medesima tempistica, il divieto di transito eccetto tram sulla sede tranviaria esistente in Via Flaminia nel tratto posto lungo Piazza della Marina compreso tra Via Gaetano Filangieri e Via Domenico Alberto Azuni.

Dalle ore 23,00 del 22 settembre 2018, fino alle ore 12.00 del 23 settembre 2018 viene istituito il DIVIETO DI FERMATA nelle seguenti strade:

1 - Via Giulio Gaudini sul lato destro da Viale Maresciallo Pilsudski a Via Argentina;

2 - Viale Tiziano sul lato destro nel tratto direzione e verso da Piazzale Ankara a Piazza Apollodoro;

3 - Lungotevere dell’Acqua Acetosa lato fiume;

4 - Via Enrico Elia, su tutta la sede stradale;

5 - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon De Revel lato fiume;

6 - Lungotevere Flaminio lato fabbricati nel tratto direzione e verso da Piazzale delle Belle Arti a Largo Antonio Sarti;

7 - Lungotevere delle Navi lato fabbricati;

8 - Lungotevere Salvo D’Acquisto lato fiume;

9 – Via Cesare Fracassini carreggiata lato numeri civici pari.

Linee bus deviate e soppresse

La mezza maratona ed in misura minore anche la corsa non agonistica ad essa correlata, comportano anche dei cambiamenti sul piano del trasporto pubblico. Come riporta il sito muoversiaroma.it tra le 7,30 e le 12,30 saranno soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore e via Paola, via della Traspontina e piazza Pia, piazza Mancini, piazzale Flaminio, piazza Cavour e piazza di Monte Savello e saranno deviate o limitate nei loro percorsi 52 linee: H, 8, 19, 23, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 115, 118, 130, 160, 170, 190, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982, 990, C2 e C3.

Saranno infine sospese le linee 2 (dalle 8,30 alle 10,30 circa), 40 (dalle 8 alle 12,30 circa), 64 (dalle 8 alle 12 circa), 70 (dalle 7,45 alle 12,30 circa), 280 (dalle 8 alle 12 circa) e 628 (dalle 7,30 alle 12 circa).