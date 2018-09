8 settembre, manifestazioni a Piramide: strade chiuse e bus deviati. Corteo a San Basilio

Sarà un sabato difficile per chi deve muoversi con i mezzi pubblici o in auto nella zona di Piramide, della stazione Ostiense e di Testaccio. Alle 10, tra Porta San Paolo e via del Campo Boario, si commemora il 75° anniversario della Difesa di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica. Dalle 9,45 alle 11, brevi stop per le linee 3, 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 719 e 769.

In serata Piramide off limits

In serata, dalle 20 a mezzanotte, nell'area della Piramide si svolgerà l'iniziativa "Il coraggio di ricordare", con chiusure al traffico su piazzale Ostiense e via Persichetti. Tra le 20 e mezzanotte, le linee 23, 30, 83, 280, 715 716, 719 e 769 saranno deviate senza comunque saltare fermate. Unica eccezione la linea 77, che durante l'evento sposterà il capolinea da piazzale Ostiense a via delle Cave Ardeatine. Da ricordare che i collegamenti 30, 83 e 280 sono già deviati per i lavori a piazzale dei Partigiani.

Le strade chiuse: con decorrenza dalle ore 20:00 del 08-09-2018 e sino alle ore 24:00 VIA RAFFAELE PERSICHETTI: chiusura al transito veicolare; VIA MARMORATA: direzione obbligatoria a destra, all'intersezione con via Caio Cestio, eccetto veicoli ATAC; direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via Raffaele Persichetti; PIAZZA di PORTA S. PAOLO: direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Marmorata; PIAZZALE OSTIENSE (tratto antistante la Piramide di Caio Cestio): chiusura al transito veicolare; istituzione del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati.

Corteo a San Basilio

Manifestazione a San Basilio dove si ricorda Fabrizio Ceruso. I manifestanti partiranno alle 16 da via Fiuminata (altezza area pedonale) e proseguiranno per via Pievebovigliana, via Mechelli, piazza Bozzi, via Grisolia, via Montegiorgio, via Casale di San Basilio (fino all'incrocio con via Tiburtina) e poi faranno ritorno percorrendo via Morrovalle. Prevista la partecipazione di 200 persone, possibili ripercussioni sulla viabilità della zona.