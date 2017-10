Corteo in Centro, processione e Granfondo Campagnolo: le strade chiuse nel weekend

Cortei, processioni e gare ciclistiche. Anche questo week end saranno numerose le limitazioni e le deviazioni al traffico e alla mobilità a Roma e nella sua provincia. Eccole nel dettaglio: sabato 7 ottobre, dalle 15 alle 19, un corteo sfilerà in Centro da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Deviate le linee di bus.

Corteo piazza Irnerio 7 ottobre 2017

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, un corteo sfilerà da via Giovanni Domenico Paracciani a piazza Irnerio percorrendo via Boccea e piazza Giureconsulti. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Domenica 8 ottobre, dalle 7.15 alle 13.30, è in programma la gara ciclistica Gran Fondo Campagnolo con partenza da via dei Fori Imperiali e arrivo in via Porta di San Sebastiano. Il percorso si snoderà su piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, corso Rinascimento, lungotevere Marzio, via Tomacelli, via del Corso, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via San Gregorio, via Terme di Caracalla, via Cristoforo Colombo, piazza dei Navigatori, via di Tor Marancia, via Giulio Aristide Sartorio, via Ardeatina, via Casal Rotondo ,via Appia fino al GRA, via Appia Nuova, via Ardeatina, via Appia Antica verso le Mura Aureliane, via di Porta San Sebastiano. Dalle 7 alle 14 saranno chiuse le strade interessate dalla manifestazione e deviate le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it

Corsa podistica ad Ostia

Domenica, dalle 7 alle 12,30, una corsa podistica con partenza e arrivo da via Mar dei Caraibi attraverserà le strade di Ostia. Deviate le linee di bus.

Processione Santa Maria degli Angeli

Domenica, dalle 10 alle 15, una processione partirà dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, e raggiungerà piazza San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore e via Merulana. Durante la cerimonia deviate le linee di bus.

Lavori stradali in via Pindaro

Lunedì, dalle 9, scattano in via Pindaro i lavori di rifacimento del manto stradale con il senso unico alternato in direzione della Colombo tra via Senofane e piazza fonte degli Acili. Fino al termine dei lavori saranno deviate le linee di bus.