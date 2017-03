24 e 25 marzo a Roma: le strade chiuse per l'anniversario dei trattati europei

Zona blu e zona verde, in generale il centro storico. Da giorni chi vive nel cuore di Roma è alle prese con l'incubo 25 marzo. L'apparato di sicurezza da giorni è al lavoro. Nuove telecamere, varchi, chiusure, rimozione di cassonetti, avvisi alla cittadinanza. L'obiettivo è limitare al massimo i disagi. Di fatto però il centro storico sarà letteralmente svuotato e messo a disposizione di capi di stato e manifestanti.

LA ZONA BLU - Ci sarà una zona blu, una sorta di “eurozone” in omaggio ai colori della bandiera europea. Include tutta piazza Venezia, Piazza dell’Ara Coeli, Piazza San Marco, via Petroselli fino a via delle Tre Pile e si chiude attraverso i Fori Imperiali e piazza Madonna di Loreto. Quest’area, sarà presidiata sin dalle prime ore del 24 marzo, mentre, dalle ore 24 dello stesso giorno scatteranno le chiusure al traffico veicolare e pedonale per le bonifiche che avverranno nella notte che precede il vertice. La zona blu è servita da 21 varchi di accesso.

LA ZONA VERDE - C'è poi una zona cuscinetto dove non sono consentite manifestazioni. E' la cosiddetta zona verde e comprende via 4 novembre, largo Magnanapoli, via Nazionale, costeggia piazza delle Repubblica e ridiscende fino a via del Corso lungo tutta via del Tritone. L’area, operativa dalle ore 7 del 24 marzo, non sarà interessata da interdizione al traffico veicolare, ma in ciascuno dei 18 varchi di accesso è previsto un presidio di polizia con funzioni di controllo ed identificazione di personaggi di interesse. Nessuna manifestazione è consentita nell’area verde

Di seguito riportiamo le strade chiuse. Si informa che sul sito e sugli account social della Questura di Roma ( facebook e twitter) sono state pubblicate e liberamente consultabili, le informazioni per i cittadini in merito alla giornata del 25 marzo, inerenti il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma nonché le manifestazioni in programma nella stessa giornata.



dalle 08:00 del 24/03/2017 e fino alle cessate esigenze del 25/03/2017

BLU ZONE

VIA LUIGI PETROSELLI: ambo i lati, intera via;

VIA PONTE ROTTO: ambo i lati, intera via;

VIA S. GIOVANNI DECOLLATO: ambo i lati, intera via;

VIA DELLA MISERICORDIA: ambo i lati, intera via;

VIA DEL FORO OLITORIO: ambo i lati, intera via;

VICO JUGARIO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE: intera piazza;

VIA DELLA CONSOLAZIONE: ambo i lati, intera via;

FORO ROMANO ambo i lati, intera via;

VIA DEL TEATRO MARCELLO: ambo i lati, intera via;

VIA MONTANARA: ambo i lati, intera via;

VIA MONTE TARPEO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL CAMPIDOGLIO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE: ambo i lati, intera via;

VIA DI VILLA CAFFARELLI: ambo i lati, intera via;

PIAZZALE CAFFARELLI: ambo i lati, intero piazzale;

VIA DELLE TRE PILE ambo i lati, intera via;

VIA DI SAN PIETRO IN CARCERE: ambo i lati, intera via (compreso lo slargo adiacente via dei Fori Imperiali adibito alla sosta cosidetta dei "consiglieri")

VIA DEL TULLIANO: ambo i lati, intera via;

CLIVO ARGENTARIO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA D'ARACOELI: intera piazza;

VIA DI SAN VENANZIO: ambo i lati, intera via;

VIA D'ARACOELI: ambo i lati, intera via;

LARGO ENRICO BERLINGUER: intero largo;

VIA DI SAN MARCO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA SAN MARCO; intera piazza;

VIA DEGLI ASTALLI (tratto via S. Marco - via del Plebiscito) ambo i lati, intera tratto;

VIA DEL PLEBISCITO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA VENEZIA: intera piazza;

PIAZZA SANTI APOSTOLI: intera piazza;

PIAZZA MADONNA DI LORETO: intera piazza;

VIA DEI FORI IMPERIALI (tratto l.go Corrado Ricci - piazza Venezia): ambo i lati, intero tratto, compresa l'area di sosta tariffata centrale lato Foro Taiano;

FORO TRAIANO: intera piazza;

VIA MAGNANAPOLI: ambo i lati, intera via;

VIA DEI FORNARI: ambo i lati, intera via;

VIA DI S. EUFEMIA: ambo i lati, intera via;

VIA DELLE TRE CANNELLE: ambo i lati, intera via;

VIA DEL CARMINE: ambo i lati, intera via

Con decorrenza dalle 08:00 del 24/03/2017 e fino alle cessate esigenze del 25/03/2017

GREEN ZONE

VIA DELLA CORDONATA: ambo i lati, intera via;

VIA QUATTRO NOVEMNBRE: intera via, ambo i lati, compreso intero slargo comunemente denominato "l.go Magnanapoli";

VIA PANISPERNA: ambo i lati, nel tratto compreso tra l.go Angelicum ed il civico 28;

L.GO ANGELICUM: intera largo;

SALITA DEL GRILLO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA DEL GRILLO: intera piazza;

VIA CAMPO CARLEO: ambo i lati, intera via

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL MAZZARINO (tratto via Nazionale / via Ventiquattro Maggio): ambo i lati, intero tratto;

PIAZZA DEL QUIRINALE: intera piazza;

VIA DEL QUIRINALE: ambo i lati, intera via;

VIA DELLA CONSULTA: ambo i lati, intera via;

VIA PIACENZA (tratto via della Consulta / via Ferrara) ambo i lati, intero tratto;

SALITA DI MONTE CAVALLO: ambo i lati, intera via.

Con decorrenza dalle 00:30 e fino alle cessate esigenze del 25/03/2017



VIA DELLA CONSULTA (tratto via del Quirinale - via Piacenza): istituzione del Divieto di Transito, eccetto veicoli autorizzati dalla Questura di Roma;

VIA FERRARA istituzione del Divieto di Transito, eccetto veicoli autorizzati dalla Questura di Roma;

VIA PIACENZA (tratto via Genova - via della Consulta): Istituzione del doppio senso di circolazione; Istituzione del divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati dalla Questura di Roma.



con decorrenza dalle 06:00 e fino alle cessate esigenze del 25/03/2017

istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto persone e mezzi autorizzati dalla Questura di Roma, lungo i piani stradali ricadenti all'interno della sopra citata "Green Zone". Revoca aree di sosta tariffata e riservate a particolari categorie di utenti