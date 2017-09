Dal San Lorenzo Carnival al triathlon ad Ostia: le strade chiuse nel weekend

Sport, feste patronali e manifestazioni. Anche questo weekend saranno numerose le iniziative nella Capitale con inevitabili modifiche alla normale viabilità sia delle automobili che dei mezzi pubblici su gomma. Ecco in dettaglio il weekend in città per mobilità e trasporti:

Sabato 23 settembre 2017

Dalle 7 a San Lorenzo la manifestazione culturale "San Lorenzo Carnival", sfilata di maschere per le strade del quartiere. Possibili brevi stop per le linee 71, 492 e C3.

Roma-Udinese all'Olimpico

Dalle 15 Roma-Udinese all'Olimpico. L'area del Foro Italico è servita servita dal tram 2, in partenza da piazzale Flaminio (stazione della metro A), e da quattordici linee di bus: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911, in arrivo da ogni parte della città.

Festa di San Pio da Pietralcina

Dalle 16,30, per la festa di San Pio di Pietralcina, una processione partirà dalla chiesa di Salvatore in Lauro e qui farà ritorno dopo essere giunta in piazza Navona per una sosta di preghiera. La processione sfilerà lungo via dei Coronari, piazza di Tor Sanguigna, piazza Navona e via dei Coronari. Saranno possibili brevi stop o rallentamenti al servizio delle linee C3, 30, 70, 81, 87, 492.

Comitato contro le multe di via di Portonaccio

Dalle 16 alle 18.30, in largo Camesena, si svolgerà una manifestazione del "Comitato contro le multe di via di Portonaccio". Entro le 14 e sino a cessate esigenze della giornata, scatteranno i divieti di sosta in largo Camesena.

Manifestazione a Montesacro

Venerdì e sabato manifestazione a Montesacro. Sarà interdetta al traffico tutta la parte destra di piazza Sempione, soppressa la fermata n.78041 delle linee 60, 66, 82, 211, 311, 338 e 351. La linea circolare N22 inoltre da piazza Sempione percorrerà via Maiella, viale Gottardo e via Cimone dove effettuerà capolinea in concomitanza con la linea 211.



Domenica 24 settembre

Dalle 8 alle 19 al lido di Ostia si svolgerà la manifestazione sportiva Triathlon Olimpico. Per consentirne lo svolgimento, saranno chiuse al transito sia la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Roma nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Lido di Castel Porziano e sia la stessa via del Lido di Castel Porziano in entrambi i sensi di marcia. Chiusa inoltre la via Litoranea tra piazzale Amerigo Vespucci e via Ugo Ferranti e, solo in direzione Ostia, tra via Ferranti e via del Lido di Castel Porziano. In entrambe le direzioni, saranno deviate le linee 06, 014 e 070.

Festa patronale Regina Pacis ad Ostia

A Ostia, per la festa patronale "Regina Pacis", dalle 18,45 e per circa un'ora, si svolgerà una processione con partenza e arrivo in piazza Regina Pacis che porterà i fedeli a percorrere via Quinto Aurelio Simmaco, via dei Pallottini, via Paolo Orlando, via Piero Rosa, via della Pineta di Ostia, piazza Giuliano della Rovere, piazza Anco Marzio, viale della Marina, piazzale della Posta, via Armando Armuzzi e piazza della stazione vecchia. I bus di 11 linee (C4, C13, 01, 04, 05, 05B, 06, 014, 015, 061, 064) potranno subire brevi stop o deviazioni di percorso.

Palio d'autunno ad Ostia

A Ostia Antica, dalle 16 alle 18, è in programma il Palio d'autunno. Sarà chiusa viale dei Romagnoli tra via Pericle Ducati e via del Catello. Deviate le linee C4, C13, C19, 04, 011, 018.

Angelus a piazza San Pietro

In Vaticano, recita dell'Angelus a piazza San Pietro e musei gratuiti. In occasione dei due eventi che porteranno migliaia di persone ad affluire nei luoghi interessati, scatteranno misure di sicurezza che prevedono la chiusura di via di Porta Angelica all'angolo di Porta S Anna/Borgo Pio, angolo piazza della città Leonina e angolo con largo del Colonnato. Nella zona, saranno inoltre posizionate transenne per la canalizzazione pedonale e saranno creati dei varchi di accesso su via della Conciliazione, largo degli Alicorni, via di Porta Angelica e largo del Colonnato.

Mercato di Porta Portese

Mercato di Porta Portese: divieto di transito per i veicoli pesanti su via Ettore Rolli. Deviate, da inizio servizio e sino alle 18 circa, le linee di bus 170 e 719.

Buskers Festival a Fonte Nuova

Dalle 7,30 alle 21,30, a Fonte Nuova, prima edizione "Buskers festival 2017". Per consentire la manifestazione, via Nomentana sarà interdetta al traffico nel tratto compreso dall'incrocio con via primo maggio fino a quello con via Boccaccio. In entrambe le direzioni, sarà deviata la linea 337. Dieci fermate saranno soppresse.

Manifestazione culturale a Talenti

Per consentire lo svolgimento di una manifestazione culturale, dalle 7 alle 23 via Ojetti sarà chiusa al traffico tra piazza Talenti e piazza Primoli. Saranno deviati i bus delle linee C5, 60, 63, 66, 69, 337, 344, 435.

Maratonina a Cecchignola

Quartiere Giuliano Dalmata, dalle 17 alle 19 maratonina nella zona di via dei Genieri. Possibili rallentamenti per la linea di bus 763.

Fori Imperiali pedonali

Pedonalizzazione festiva, giorno e notte, di via dei Fori Imperiali: deviate le linee n2, 51, 75, 85, 87 e 118.