Presidente cinese a Roma: dal 21 marzo strade chiuse e una doppia 'green zone'

Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping sarà a Roma dal 21 al 23 marzo. Sarà in Italia per la sua prima visita ufficiale da quando è l'uomo più potente della Repubblica Popolare Cinese.

Xi Jinping è atteso a Roma nel pomeriggio di giovedì 21 marzo. Venerdì in programma un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In serata qualche momento turistico, con visite al Colosseo e al Campidoglio e la cena con al seguito la moglie Peng Liyuan.

Tra il pomeriggio di venerdì e la mattinata di sabato l'incontro con il premier Giuseppe Conte durante il quale dovrebbero essere sottoscritti circa 50 accordi commerciali tra cui l'ingresso dell'Italia nella Nuova Via della Seta. Quindi Xi Jinping si trasferirà a Palermo.

Durante la visita a Roma, come accadde per l'arrivo di Donal Trump, sarà predisposta una doppia "green zone", ovvero due aree di sicurezza, denominate A e B, all'interno delle quali ci saranno, anche sotto il profilo della viabilità, temporanee restrizioni.

La Zona "A", in Centro, sarà delimitata da piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, via Zanardelli, lungotevere Marzio e Augusta, via Luisa di Savoia, via del Muro Torto, piazzale Brasile, corso Italia, via di Santa Susanna, via XX Settembre, via Pastrengo, via Cernaia, via Volturno, piazza dei Cinquecento e via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali.

La Zona "B", ai Parioli, avrà invece il perimetro di via Mercadante, via Frescobaldi, via Raimondi, largo Tartini, via Aldega e largo Spinelli. Momentanee limitazioni alla viabilità interesseranno le aree attorno ai palazzi delle istituzioni e l'Altare della Patria, ma anche quelle di via delle Quattro Fontane e di Villa Madama. Divieti di sosta sono previsti anche su via Pinciana, via Milano, via del Traforo e il lungotevere Arnaldo da Brescia, da via Luisa di Savoia a via Azuni.