Potature e corsa di Miguel: strade chiuse e bus deviati nel week end

Sabato 20 gennaio sono in programma le operazioni di potatura degli alberi presenti a viale Trastevere e piazzale Flavio Biondo. Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni, il tram 3 e 8 saranno sostituiti da bus navetta.

Le modifiche al trasporto pubblico

Tra le 6 e le 14, la linea 3 viaggerà su bus tra piazzale Ostiense e piazzale Biondo. Da inizio servizio alle 20 invece il tram 8 sarà sostituito da bus sull’intero percorso. Per agevolare gli utenti, sabato, sempre fino alle 20, la linea H effettuerà tutte le fermate su viale Trastevere e sulla circonvallazione Gianicolense.

La corsa di Miguel, il percorso

Domenica, dalle 8.30 alle 11.30, è in programma la “Corsa di Miguel”. La partenza della manifestazione podistica è prevista da piazzale della Farnesina e si svolgerà seguendo un percorso che si sviluppa lungo viale Antonino da San Giuliano, lungotevere Maresciallo Diaz, lungotevere Cadorna, lungotevere della Vittoria, lungotevere Oberdan, ponte Risorgimento, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, via Capoprati, lungotevere Cadorna, via Roberto Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, Stadio Olimpico. L’arrivo della gara non competitiva è invece previsto allo stadio dei Marmi. Deviate le linee di bus.

Domenica 21 gennaio

Sempre domenica 21 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30, è in programma un omaggio all'Altare della Patria e un successivo corteo che raggiungerà il Pantheon attraversando via San Marco, via Aracoeli, piazza del Gesù, corso Vittorio Emanuele II, via dei Cestari, via Santa Chiara, via della Rotonda. Per consengire lo svolgimento delle manifestazioni, sono possibili delle deviazioni o dei brevi stop per le linee di bus.