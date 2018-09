Torna #vialibera: domenica a Roma 16 strade pedonali, tutte le informazioni

Domenica 16 settembre, in apertura della Settimana europea della Mobilità, è prevista la nuova edizione dell'iniziativa #VIALIBERA: strade che, tra le 10 e le 19, saranno parzialmente o interamente chiuse al traffico privato e dedicate a pedoni e ciclisti. I divieti di sosta scatteranno alle 8,30 e resteranno in vigore sino alle 20,30.



Il percorso interesserà più strade. Tra queste, via Cola di Rienzo, via del Corso, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via di San Gregorio, viale Manzoni, via Labicana, via Tiburtina altezza San Lorenzo, viale Regina Elena, Castro Pretorio e via Castelfidardo, via XX Settembre, via Bissolati, via Veneto, largo Federico Fellini, Villa Borghese, viale Gabriele D'Annunzio. Sul fronte del trasporto pubblico per le chiusure di piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via di San Gregorio saranno deviate le linee 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 118, 160, 492 e C3.

Via Cola di Rienzo

Pedonalizzazione totale

Via del Corso

Pedonalizzazione totale

Piazza Venezia

Pedonalizzazione parziale lato Palazzo Assicurazioni Generali. Punto di attraversamento Via del Plebiscito/Via C. Battisti- Via IV Novembre. Doppio senso di marcia su lato Palazzo Venezia

Via dei Fori Imperiali e L.go Corrado Ricci

Pedonalizzazione totale

Via di S. Gregorio

Pedonalizzazione parziale della carreggiata lato Palatino con corsia riservata al solo trasporto pubblico. Carreggiata in direzione Colosseo aperta al traffico

Via Labicana

Pedonalizzazione parziale limitata alla sola carreggiata lato Colle Oppio

Viale Manzoni

Pedonalizzazione parziale tra Via Merulana e Via Principe Eugenio. Chiusura totale da Via Principe Eugenio a Via G. Giolitti

Via Tiburtina

Pedonalizzazione totale da Via di S. Bibiana a Via dei Reti

Viale Regina Elena

Pedonalizzazione parziale da P.le del Verano a V.le dell’Università

Castro Pretorio

Pedonalizzazione da V.le Regina Elena a Piazza dell’Indipendenza, attraverso V.le dell’Università (chiusura parziale) e Via Monzambano (chiusura totale)

Via XX Settembre

Pedonalizzazione parziale da Porta Pia a L.go S. Susanna, fatta eccezione per la carreggiata fronte Ministero

Via Leonida Bissolati

Pedonalizzazione totale in direzione Via Veneto

Via Veneto

Pedonalizzazione parziale da Via L. Bissolati a Via Boncompagni. Pedonalizzazione totale da Via Boncompagni a Porta Pinciana

V.le S. Paolo del Brasile/Via delle Magnolie/V.le A. Mickievicz

Percorso all’interno di Villa Borghese. Bus regolari su V.le S. Paolo del Brasile

V.le Gabriele D’Annunzio

Pedonalizzazione totale fino a Piazza del Popolo