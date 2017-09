Rally di Roma e mezza maratona: le strade chiuse nel week end

Domenica 17 settembre, dalle 9, è in programma la gara podistica Roma Half Marathon con partenza e arrivo in via della Conciliazione. Il percorso si snoderà su via San Pio X, ponte Vittorio, lungotevere dei Fiorentini, piazza Monte Savello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via Tomacelli, piazza Augusto Imperatore, lungotevere delle Navi, piazzale delle Belle Arti, lungotevere Flaminio, via Fracassini, viale Tiziano, piazza Apollodoro, viale De Coubertin, viale Pilsduski, viale Parioli, via della Moschea, via dei Campi Sportivi, lungotevere Acqua Acetosa, ponte Duca d'Aosta, piazza Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria, via Monte Zebio, piazza Mazzini, via Ferrari, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio e via della Traspontina.

Le strade saranno chiuse dalle 8,30 e gradualmente riaperte tra le 11 e le 13,30.

Dalle 8,15 saranno deviate le linee del trasporto pubblico e soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore, via Paola, via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazzale Flaminio, piazza Cavour, e piazza Monte Savello.

Rally di Roma

L’Eur per il quinto anno si prepara ad ospitare il Rally di Roma Capitale. Tre giorni dedicati ai motori. In tutto saranno 36 i comuni del Lazio coinvolti per un totale di mille km percorsi. Nella Capitale, i luoghi principali della manifestazione saranno l’Eur e il pontile di Ostia, dove si svolgerà la premiazione, che comporterà la chiusura al traffico di lungomare Toscanelli, nel tratto antistante a piazza dei Ravennati.

Il via è alle 16,30 di venerdì con la sfilata delle vetture da piazza Bocca della Verità a piazzale Ferruccio Parri, all’Eur, dove alle 18,30 circa si svolgeranno le prove spettacolo. Sarà il Colosseo quadrato a fare da cornice alle sfide uno contro uno dei piloti in gara. Già dalle prime ore di giovedì e fino a venerdì sera piazzale Ferruccio Parri verrà chiusa al traffico tra viale dell’Astronomia, piazza Gandhi e via Romolo Murri.

Chiuso anche un tratti di viale Tupini, saranno deviate le linee 31, 771 e 780. Poi sabato mattina in ciociaria la gara vera e propria. Le auto partiranno dal quartier generale di Fiuggi per toccare, tra le altre, anche le cittadine di Capranica Prenestina, Rocca di Cave e Olevano Romano e Pico. Domenica, alle 17, il ritorno verso Roma e la cerimonia conclusiva a Ostia.

Previste chiusure al traffico al passaggio delle auto, e limitazioni alla sosta, già diverse ore prima dell’evento. In particolare, per permettere l’allestimento delle strutture che ospiteranno la premiazione, sia sabato che domenica cambieranno strada i bus della linea 062.