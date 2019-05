Domenica 12 maggio a Roma c'è #vialibera: 15 chilometri di strade solo per pedoni e ciclisti

Dopo l'evento del 28 aprile, torna a Roma #ViaLibera. L'appuntamento è per domenica, 12 magigo, e la formula è quella oramai consolidata. Ovvero un circuito ciclopedonale, di circa 15 chilometri e realizzato nella zona centrale della città, chiuso ad auto e moto e dedicato a chi, almeno per qualche ora e in uno spicchio di città, vuole provare a sentirsi un po' più libero di muoversi a piedi o a pedali. Saranno realizzate pedonalizzazioni integrali e parziali e ogni strada coinvolta ospiterà eventi o attività di quartiere. Un modo per condividere e vivere di più lo spazio pubblico.

L'anello di #ViaLibera coinvolgerà via Cola di Rienzo, via Tiburtina (a San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto. E poi viale San Paolo del Brasile (Villa Borghese), viale Gabriele D'Annunzio (piazza del Popolo), via Bissolati, via Castelfidardo e viale Castro Pretorio, viale Regina Elena, via di San Gregorio e via del Corso.

Il progetto #ViaLibera è promosso da Roma Capitale ed è curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zètema Progetto Cultura, con la collaborazione della Consulta cittadina per la sicurezza stradale, dei Municipi e della Polizia Locale. Durante #ViaLibera, tra le 10 e le 19, ventisette linee di bus (16, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 118, 150F, 160, 310, 492, 590, 649, 910, C2 e C3) saranno deviate o limitate nei loro percorsi.