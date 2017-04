Pasqua e pasquetta, le strade chiuse. Scatta l'allerta intorno a piazza San Pietro

Dopo la Via Crucis al Colosseo, Roma si prepara ad affrontare anche Pasqua e pasquetta con misure straordinarie. In particolare il giorno di Pasqua, tra le 10 e le 12, quando Papa Francesco celebrerà la Santa Messa e impartirà la benedizione 'Urbi et Orbi' e lunedì 17, alle 12, in occasione della recita dell’Angelus, eventi che prevedono cambi di viabilità in tutta la zona.

L'area di rispetto intorno alla Basilica sarà delimitata tra piazza del Santo Uffizio via della Conciliazione, largo del Colonnato fino a via Resticucci, via della Città Leonina e via di Porta Angelica.

All'interno dell'area di rispetto sarà quindi costituita una zona di massima sicurezza e in funzione di ciò, dalle 19 di sabato 15 aprile dovrà essere sgomberata dai veicoli l’area compresa tra via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, Borgo Santo Spirito, tra largo degli Alicorni e via dei Penitenzieri, via dei Corridori, tra via del Colonnato e via dell'Erba.

Dalla stessa ora scatteranno misure che riguarderanno la pedonalità, con il transennamento di vaste aree intorno al Vaticano.

Sono previste deviazioni, limitazioni o fermi a vista per le linee di trasporto pubblico con conseguenti soppressioni di fermate nella zona interessata dagli eventi.