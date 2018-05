Papa Francesco ad Ostia: domenica tra divieti di sosta e possibili chiusure al traffico

Ostia blindata domenica 3 giugno per la visita di Papa Francesco, alle 18, nella piazza davanti alla parrocchia di Santa Monica, per la celebrazione del Corpus Domini. Al termine della funzione religiosa si svolgerà la processione eucaristica che, partendo da piazza Santa Monica, percorrerà via delle Sirene, corso Duca di Genova, via della Corazzata, via del Sommergibile, via dell’idroscalo per raggiungere infine l’area di parcheggio di via della Martinica, posta lateralmente alla chiesa di Nostra Signora di Santa Bonaria, sita nell’omonima piazza.

Su queste stesse strade domenica sono previste chiusure al traffico. Il percorso sarà transennato e tutte le strade saranno libere dai veicoli in sosta ed interdette al transito veicolare dalle ore 12 e fino a cessate esigenze.

Varchi di accesso saranno predisposti in corso Duca di Genova. ma già dal 31 maggio, e sino al 4 giugno, stop alla sosta su parte di piazza Santa Monica e sul parcheggio di via della Martinica. Anche le aree esterne delle due chiese interessate saranno transennate e l'accesso all'area di sicurezza sarà regolata da varchi di filtraggio.