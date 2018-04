Ostia, domenica c'è il triathlon: chiusure su via Litoranea e deviazioni sul lungomare

Ha preso il via questa mattina il Challenge Roma Weare Triathlon la manifestazione sportiva che si terrà nel week end al Porto turistico di Roma. Un evento che durerà da venerdì 13 aprile a domenica 15 e segna la prima tappa europea del circuito europea del circuito Challenge Family e, in proposito, sono attesi atleti provenienti da circa 30 nazioni.

Challenge Roma Weare Triathlon ad Ostia

Ad Ostia il Triathlon è di casa dove è nato nel settembre del 1984 ed il Porto Turistico di Roma ospiterà il villaggio della manifestazione. Saranno oltre 1000 tra atleti, bambini e appassionati i protagonisti della tre giorni che affronteranno la sfida dell'affascinante sport multidisciplina che si suddivide in nuoto, ciclismo e running. Tanti anche i vip al via.

Previste anche diverse modifiche per la viabilità. Domenica 15 aprile, dalle 12 alle 19, chiusa la via Litoranea fino a Torvaianica mentr per quanto riguarda le altre gare, queste avranno luogo all'interno e al di fuori della zona del porto di Ostia dove sono previsti divieti di fermata lato mare.

Strade chiuse e le deviazioni ad Ostia domenica 15 aprile

Dalle ore 10.00 del 14 aprile 2018 sino a cessate esigenze disposta la chiusura al traffico di:

- Via del Porto di Roma;

- Via dell’Idroscalo, tratto compreso tralarotatoria altezzaintersezione Via del Porto di Romaelarotatoria altezza intersezione Via Carlo Avegno,carreggiata direzione Via delle Ebridi;

- Via Carlo Avegno;

- Lungomare Duca degli Abruzzi, tratto compreso tra Via Carlo Avegno e Piazza Lorenzo Gasparri;

- Via Marino Fasan,altezza intersezione Via delle Ancore;

- Via Marino Fasan,altezza intersezione Piazza Gasparri;

- Via delle Ancore, intersezione via Enea Picchio;

- Via Domenico Baffigo,corsia direzione Via Carlo Avegno, intersezione via Mario Mastrangelo.

Dalle ore 08.00 del 15 aprile 2018 a cessate esigenze da chiusura al transito veicolare di:

> Piazzale dei Ravennati,carreggiatalato mare,corsia di destrarispetto alsenso dimarcia;

> Piazzale Magellano,carreggiatalato mare,corsia di destra;

> P.le Magellano,area di parcheggio lato mare;

> Piazza Sirio,carreggiatalato mare,corsia di destra;

> Lungomare Duilio,carreggiatalato mare,corsia di destra;

>Lungomare Lutazio Catullo, carreggiata lato mare, corsia di destra

> Lungomare Amerigo Vespucci, da P.le C. Colombo fino all’altezza dell'intersezionecon Via Ugo Ferrandi, carreggiata lato

mare,corsia di destra;

> Lungomare Amerigo Vespucci, dall’altezza dell'intersezionecon Via Ugo Ferrandi fino a Viale del Lido di CastelPorziano,carreggiatalato mare.



Dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 15 aprile 2018 chiusura al transito veicolore di:

> Via Litoranea, dall’intersezionecon Viale del Lido di Castel Porziano fino all’intersezionecon Via Arno (confine X Municipio Roma Capitale)

>Via Litoranea, tratto a duecarreggiate separate, dall’intersezionecon Via Ugo Ferrandi fino all’intersezionecon Viale del Lido di Castel Porziano

> Piazzale Amerigo Vespucci,altezza Via Litoranea

> Viale del Lido di Castel Porziano, dall’intersezionecon Lungomare Amerigo Vespucci fino all’intersezionecon Via Marebbe

> Viale del Lido di Castel Porziano altezzaintersezionecon Viale di Castel Porziano