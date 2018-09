Lazio-Apollon Limassol, scatta il piano sicurezza: attesi 20mila tifosi all'Olimpico

La Lazio è pronta a fare l'esordio in queste edizione dell'Europa League. A Roma, i biancocelesti affronteranno l'Apollon Limassol alle 18:55. Lapertura dei cancelli dell'Olimpico avverrà alle 17 ed è prevista la presenza di circa 20.000 spettatori di cui 800 tifosi ospiti.

Il tavolo tecnico presieduto dal Questore Guido Marino ha mosso particolare attenzione all'accoglienza dei tifosi ospiti i quali sono stati invitati a raggiungere sin dalle ore 15.00 il "punto di raccolta" in piazzale delle Canestre da dove saranno accompagnati allo stadio. Le misure di accoglienza ed indirizzamento sono state comunicate alla società cipriota, tramite il collaterale ufficio di Polizia.

Restano confermate le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto sin da 3 ore prima e due ore dopo il termine dell'incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, ed il trasporto nella pubblica via, di bottiglie e contenitori di vetro (ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro).

Tali misure sono state estese, nelle aree comprese nel ''Tridente" e di piazzale delle Canestre oltre alla consueta zona fino alle 24 di oggi.