Vento a Roma: cadono bandoni antirumore, sulla Tangenziale Est chiusa e poi riaperta

Traffico in tilt anche oggi, martedì 30 ottobre a Roma. In molti, complice la chiusura delle scuole, hanno preferito prendere la macchina e così si registrano code e incolonnamenti. Anche perché, dopo la chiusura di tante strade nella giornata di ieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco stanno effettuando verifiche tecniche dopo i danni causati dal maltempo nella giornata di lunedì (qui la notizia).

Chiusa rampa della Tangenziale Est

Dalle prime ore di questa mattina traffico letteralmente in tilt nella zona della Tangenziale Est dove, per accertamenti tecnici, sono state chiuse le chiuse rampe di ingresso da Prenestina e Castrense in direzione Salaria. La chiusura ha generato code anche su via Prenestina. Da sempre sotto la lente d'ingrandimento, la Tangenziale era stata chiusa anche poche ore dopo la scossa di magnitudo 6.5 di terremoto che il 30 ottobre del 2016 devastò le Marche. La strada è stata di nuovo aperta nel tardo pomeriggio.

Le strade chiuse a Roma oggi

La situazione sulle strade della Capitale è in continuo aggiornamento. Il meteo, nella prima parte della mattinata, sta offrendo una tregua e così si sta procendo per la rimozione di alcuni rami e alberi. Al traffico risultano chiuse via di Forte Bravetta, fra via Silvestri e Vicolo Silvestri, via di Grottarossa, via delle Terme Deciane e via Pozzuoli. Transennato anche viale dello Scalo San Lorenzo, altezza via di Porta Labicana.

E ancora. Chiusa puer viale Antonio Ciamarra, fra Viale Bruno Rizzieri e Largo Fabio Sabatini, via Valadier con il divieto di transito da via Cicerone per alberi sulla carreggiata, e via di Mezzavia. Chiusa anche via Giovanni Nicotera, a Prati, dove ieri un albero è crollato facendo cadere anche parte di un balcone. Così come via della Magliana Nuova chiusa fra via della Magliana e via di Villa Bonelli.

Per far defluire il traffico la corsia preferenziale di via di Portonaccio è stata aperta, fino a cessate esigenze, anche al traffico privato. Il transito è quindi consentito ai veicoli privi di autorizzazione. La decisione è stata presa dall'Amministrazione per agevolare la mobilità durante l'emergenza maltempo.

Le strade chiuse in provincia di Roma

La Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VII Viabilità, comunica che è stata ordinata la "sospensione temporanea della circolazione di tutte le categorie di utenti per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica per cadute alberature e rami" dal Km 3+200 al km 3+700, ad esclusione dei mezzi di soccorso e della Protezione Civile con decorrenza immediata fino al ripristino di sicurezza di transito sulla S.P. 5/A6 SACIDA – CAVALLO MORTO

La "sospensione temporanea della circolazione di tutte le categorie di utenti" sulla S.P. 87/b Velletri-Nettuno dal km 10+900 al km 15+100 ad esclusione dei mezzi di soccorso e della Protezione Civile a decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito.