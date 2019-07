Maltempo a Roma, l'asfalto cede e le strade si sbriciolano: chiusure e bus deviati in città

Il bollettino dal pomeriggio di domenica è in continuo aggiornamento. I segni del maltempo a Roma si fanno sentire e sono tante le strade chiuse con le conseguenti limitazioni al traffico e le deviazioni ai bus così come comunica Agenzia per la Mobilità.

Il caso più eclatante riguarda via Mattia Battistini, appena rifatta, e interdetta fra via Lucio II e via Ennio Bonifazi con le linee 146, 916 e 985 deviate su via dei Monti di Primavalle e via del Forte Braschi. "La strada appena riasfaltata si spacca come un cocomero maturo. Cosa dicevano @virginiaraggi e M5S? I loro appalti erano fatti bene e sarebbero durati nel tempo. @AngeloDiario ci arrendiamo! Siete imbattibili il premio #bronzocapitale è solo vostro", così su Twitter Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd.

🔴#Roma a seguito del maltempo di ieri 28 luglio



⛔permane la chiusura

- Via Mattia Battistini: fra Via Lucio II e Via Ennio Bonifazi#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 29, 2019

Nel tratto veccio della Tangenziale, per allagamento, è stato temporaneamente chiuso il sottopasso della stazione Tiburtina e in mattinata sarà riaperto. In via Anicio Paolino la strada ha ceduto e la linea 663 devia in entrambe le direzioni proseguendo su via Appia Nuova.

Per l'allagamento di via Guglielmo Sansoni, fa sapere la Roma Tpl, la linea di bus 437 al momento è deviata in via di Tor Cervara e via Collatina. Dissesto del manto stradale anche all'altezza del civico 70 di via della Giustiniana. Deviate le linee 033 e 037.

Chiusa al transito la corsia di marcia direzione centro di via di Torre Rossa, nel tratto compreso tra via Aurelia Antica/piazza di Villa Carpegna: le linee 98-881-892-889 e n98, da via di Torre Rossa altezza via Aurelia Antica, proseguono per la stessa, via del Casale di San Pio V, via Gregorio VII, normale percorso di linea.

🔴#Roma a seguito del #maltempo di ieri 28 luglio



⛔permane la CHIUSURA per DISSESTO del manto stradale :



▶ Via di Torre Rossa: fra Via Aurelia Antica e Piazza di Villa Carpegna > Piazza di Villa Carpegna#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 29, 2019