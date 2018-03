RomaOstia 2018: strade chiuse e deviazioni per domenica 11 marzo

Tutto è ormai pronto per la 44^esima edizione della Huawei RomaOstia Half Marathon, in programma domenica 11 marzo dalle 9:15. La classica mezza maratona che porta dal quartiere romano dell'Eur alla Rotonda di Ostia. Chiuse le iscrizioni, saranno 11592 gli atleti pronti al via. Confermati i 73 paesi partecipanti. Dopo l'Italia, la nazione più rappresentata sarà la Francia, seguono il Regno Unito e la Spagna.

Grandi numeri che confermano la Huawei RomaOstia come la gara più amata dagli atleti del nostro paese: nel 2018 sarà l'unica in Italia ad essere insignita della Gold Label Iaaf, che nel dicembre scorso l’ha qualificata anche con le cinque stelle del Quality Road Race.

Chi invece non si sente pronto per la mezza ma non vuole rinunciare a condividere l'atmosfera di un grande evento sportivo può iscriversi alla 'Euroma2Run', la cinque chilometri non competitiva aperta a tutti le cui iscrizioni sono aperte fino a sabato 10 marzo.

Tante le strade chiuse per l'evento come si legge nella determina del comandante del gruppo Roma X Mare della Polizia Locale, Emanuele Stangoni. Gli attraversamenti e la percorribilità della via Cristoforo Colombo (in direzione Ostia) in zona X Municipio, a partire da via di Mezzocammino fino alla Rotonda Colombo, saranno interdetti a partire dalle 9,30 fino alle 13.

Dalle 5 del 11 marzo fino a cessate esigenze scattano i divieti di transito sulla via Cristoforo Colombo corsia centrale, su lungomare Duilio (dal Canale dei Pescatori) e lungomare Lutazio Catulo corsia lato mare, sulla Via Litoranea(dall’intersezione con viale del Lido di Castel Porziano fino a P.le Amerigo Vespucci), su Viale del Lido di Castel Porziano (dall’intersezione con via Litoranea fino all’intersezione con L.mare Amerigo Vespucci). Sul Lungomare Lutazio Catulo, all'altezza di Via Isabella di Castiglia, sarà rimosso il new-jersey dallo square centrale, per consentire agli atleti provenienti da Piazzale Cristoforo Colombo l’inversione di marcia verso il piazzale stesso.

Vietato il parcheggio in piazzale Cristoforo Colombo (la Rotonda), lungomare Amerigo Vespucci lato mare (dalla Rotonda a via Boggiani), su lungomare Duilio carreggiata lato mare (dall’intersezione con via dei Pescatori), su tutto piazzale Amerigo Vespucci, in via Valladolid. Deviazioni e chiusure anche in zona Eur. Sulla Colombo, direzione Ostia, divieto di transito con deviazione dei flussi veicolari a destra e sinistra in viale Civiltà del Lavoro. Ci sarà la direzione obbligatoria a destra, eccetto mezzi pubblici e residenti in zona Eur. Direzioni consentite diritti e sinistra per i veicoli prov Quadrato Concordia. Direzioni consentite diritti e destra per i veicoli provenienti da piazzale Kennedy con intersezione largo Pella direzione Centro. Direzione obbligatoria diritti viale Oceania, divieto di transito e direzione obbligatoria destra per i veicoli provenienti da viale Umanesimo. I bus Atac, Roma Tpl e Cotral saranno deviati e dovranno provvedere ad assicurare la deviazione temporanea delle linee di trasporto nell'area della RomaOstia.