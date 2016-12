Festa Capodanno a Roma: strade chiuse e divieto di parcheggio. Tutte le informazioni

Massima allerta per la paura di attentati e massima attenzione a garantire la viabilità di operatori delle forze dell'ordine. Sembra essere questo il filo conduttore che anima i provvedimenti per la viabilità per la festa cittadina del primo gennaio. A predisporli il Campidoglio su richiesta della Questura di Roma. Si tratta di una serie di misure di viabilità e sicurezza, concepite e modulate in funzione dei diversi momenti in cui si articola la kermesse.

Ecco i principali provvedimenti in ordine di tempo. A partire dalle ore 1.00 del 1° gennaio, e “fino a cessate esigenze”, sgombero (anche con rimozione forzata) di tutti i veicoli in sosta – compresi motorini e moto – da Lungotevere Flaminio (tratto via del Vignola – via del Pinturicchio, lato Tevere) e da Lungotevere Maresciallo Cadorna (20 metri a destra e 20 metri a sinistra rispetto al Ponte della Musica, lato Tevere).

Entro le 13.30 del 1° gennaio, e “fino a cessate esigenze”, sgombero (anche con rimozione forzata) di tutti i veicoli in sosta – compresi motorini e moto – da diversi tratti dell’asse centrale dei Lungotevere lungo i marciapiedi lato fiume (Lungotevere Vallati, Tebaldi, Sanzio, Farnesina, Sangallo, Gianicolense, Fiorentini, in Sassia, Altoviti, Tor di Nona).

Dalle ore 13 del 1° gennaio, “fino a cessate esigenze”, stop al traffico veicolare – per consentire la completa pedonalizzazione dell’area – sul Lungotevere tra Ponte Garibaldi e Ponte Vittorio Emanuele II, lato centro storico (nel dettaglio: Lungotevere dei Vallati, dei Tebaldi, dei Sangallo, dei Fiorentini). Fanno eccezione i mezzi di soccorso e pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia). Per assicurare il rispetto del provvedimenti, dalle 14 del giorno di Capodanno saranno collocati ostacoli fissi (fioriere o new jersey) all’inizio e alla fine dell’isola pedonale temporanea, dunque su Lungotevere dei Vallati, altezza Ponte Garibaldi, e su Lungotevere dei Fiorentini, altezza Ponte Vittorio Emanuele II.

Transennati gli accessi ai ponti sul Tevere che fanno da cornice alla festa: entro l’una del 1° gennaio chiusi “fino a cessate esigenze” Ponte della Musica e Ponte della Scienza; entro le 14 Ponte Sisto, Ponte Mazzini, Ponte P.A.S.A e Ponte Sant'Angelo.