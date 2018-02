Roma, 4 cortei sabato: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Sarà un sabato 24 febbraio di cortei, strade chiuse e deviazioni a Roma. Dal pomeriggio sono in programma due cortei, un sit in e un presidio. Tra le iniziative in calendario il corteo organizzato da ANPI e dal Comitato "Mai più fascismo" a cui è prevista la partecipazione di circa 20mila persone.

Strade chiuse e divieti di sosta

Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 avrà luogo una manifestazione con Jobs Act, il corteo partirà da Piazza dell'Esquilino giungerà a Piazza Madonna di Loreto percorrendo Via Cavour, Largo Corrado Ricci e Via dei Fori Imperiali. Alla stessa ora anche il sit in No Vax dalle ore 14.00 alle 18.00 in Piazza di Porta San Giovanni avrà luogo che determinrà una disciplina di traffico provvisoria sulla carreggiata laterale di accesso al distributore carburanti della Città del Vaticano.

Per consentire la fermata dei pullman che trasporteranno a Roma i partecipanti alle manifestazioni, entro le 8 di sabato dovranno essere completate le rimozioni dei veicoli da viale Castrense tra piazzale Appio e via San Severo, da via San Severo e via Altamura, da viale San Paolo del Brasile, piazzale delle Canestre, viale Fiorello La Guardia, viale Washington, via del Circo Massimo.

Tutti gli autobus deviati sabato 24 febbraio

Dalle 13 manifestazione "contro ogni forma di razzismo" da piazza della Repubblica a piazza del Popolo, percorrendo via Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio. Attese 20 mila persone. Fino alle 17 circa deviazioni o limitazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 160, 170, 492, 590, 910 e C3. Tra i provvedimenti che interesseranno il trasporto pubblico, in funzione della sicurezza, la Questura ha richiesto la chiusura dalle 15 dell'accesso alla stazione Flaminio/Metro A accanto alla Porta del Popolo.

Dalle 14 corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto, lungo via Cavour e i Fori Imperiali, a cui parteciperanno circa 4500 lavoratori del settore Trasporti e Logistica. Fino alle 19 deviazioni o limitazioni per C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714. In caso di ulteriori chiusure in via del Corso, via del Plebiscito, piazza Venezia, via Cesare Battisti e via del Teatro Marcello, deviazioni o limitazioni anche per le linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 780, 781 e 916.

Sempre sabato pomeriggio, tra le 14 e le 18 manifestazione a piazza San Giovanni sulla libertà della scelta vaccinale. Circa 10mila le presenze previste, deviazioni o limitazioni per le linee 16, 81, 85, 87, 218, 650, 665, 673 e 792.