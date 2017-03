Sabato cortei, domenica la Roma-Ostia: week end di deviazioni e strade chiuse

Cortei e sport l'11 e del 12 marzo a Roma. Sarà un fine settimana ricco di eventi nella Capitale. Domani mattina, tra le 10 e le 14, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto, passando lungo via Cavour e via dei Fori Imperiali. Previste temporanee deviazioni o limitazioni di percorso per 26 linee tra bus e tram

Domani pomeriggio, tra le 18 e le 20, un corteo è in programma tra largo San Giuseppe Artigiano, via Tiburtina, via delle Cave di Pietralata e largo Beltramelli. Possibili momentanei stop o temporanee deviazioni per le linee di bus.

Sempre sabato allo Stadio Olimpico, si giocherà, l'incontro di rugby Italia - Francia. La partita avrà inizio alle ore 14:30. Per quanto riguarda la viabilità, prevista una particolare disciplina di traffico in tutta la zona dello Stadio, con divieti di sosta e chiusure temporanee. Possibili inoltre disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nella zona dello stadio.

Domenica, dalle 6 alle 15, durante il mercato a piazzale Pino Pascali, per motivi di sicurezza sarà chiusa la vicina rampa di inversione di marcia della Togliatti. La 075 subirà una modifica di itinerario senza però saltare fermate.

Domenica, tra l’Eur e Ostia, lungo via Cristoforo Colombo, si correrà la mezza maratona Roma-Ostia. Le prime chiusure scatteranno all’alba, intorno alle 4,30, cominciando con la Colombo direzione Ostia, tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Il via alla gara arriverà alle 9,15 mentre il termine della manifestazione è previsto per le 13.

Le riaperture al traffico, in zona Eur ci saranno attorno alle 11,30 mentre a Ostia si completeranno per le 16. Saranno modificati i percorsi di 27 linee di bus.