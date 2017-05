Finale Coppa Italia: divieti, strade chiuse e linee bus per lo stadio

E' tutto pronto per la finale di Coppa Italia Juventus-Lazio. Divieti di sosta e fermata ad ampio raggio tra il Foro Italico, la zona del Flaminio-Villaggio Olimpico, una parte di viale di Tor di Quinto, piazzale Clodio e nell'area a ridosso del parcheggo di scambio della stazione metro di Cipro.

Per agevolare l'afflusso e il deflusso pedonale, dal pomeriggio di oggi sono previste chiusure, con l'eccezione dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, su via dei Robilant, via Antonino da San Giuliano, viale Tor di Quinto (dalla Tangenziale verso lo stadio), viale Boselli, via Capoprati, viale dei Gladiatori, piazzale della Farnesina (ad eccezione dei motorini diretti nelle aree di sosta a loro dedicate e delle auto dirette negli stalli di sosta per disabili), via Morra di Lavriano (anche qui ad eccezione dei motorini diretti nelle aree di sosta a loro dedicate e delle auto dirette negli stalli di sosta per disabili in questo caso presenti su via dei Gladiatori e su via de Amicis (da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico).

Senso unico sul lungotevere, da piazzale Maresciallo Giardino fino a piazza Lauro de Bosis. Senso unico anche su Ponte Duca D'Aosta verso lungotevere Flaminio. Prevista poi la deviazione del traffico da piazzale di Ponte Milvio, sulla Cassia. Chiusure al traffico "a vista" sui lungotevere della Vittoria e Oberdan.

L'area del Foro Italico è servita dalle linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911, di notte n24 e n25. Con il metrò si può scendere alla fermata Flaminio/Metro A e proseguire con il tram 2, oppure si può scendere a Ottaviano, sempre lungo la linea A e prendere la linea di bus 32.