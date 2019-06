Proteste dei lavoratori e Roma Pride: Capitale senza Centro, le strade chiuse per sabato 8 giugno

Roma blindata e con il centro off limits, domani 8 giugno. Due le manifestzioni in programma, ai quali si aggiunge anche la festa patronale a Centocelle. Un quadro a cui bisogna sommare anche l'inizio dei lavori per la Metro A. Nella mattinata andrà in scena una manifestazione con corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo in favore del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici.

All'evento è prevista la partecipazione di circa 10 mila persone. Dalle 8 alle 13,30 circa deviazioni o limitazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 119, 160, 170, 492, 590, 910 e C3. Possibili difficoltà di circolazione anche su via Vincenzo Lamaro e a viale Giorgio Washington, dove ci saranno aree di parcheggio destinate alla sosta dei pullman dei partecipanti alla manifestazione. In questo caso, saranno possibili rallentamenti per le linee 213, 502, 548, 557 e 789.

Dalle 14 invece, sempre di sabato, il Roma Pride 2019. Circa 10 mila persone e 15 carri allegorici partiranno da piazza della Repubblica per arrivare in piazza Madonna di Loreto dopo aver percorso via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Dalle 13,30 e fino alle 21,30 circa chiusure al traffico e deviazioni per C2, C3, H, 3, 5, 14,16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910. Dalle 13,30 alle 20 circa, i tram della linea 3 provenienti dalla stazione Trastevere, e già limitati a Porta Maggiore, saranno ulteriormente limitati a Porta San Paolo. Resterà attivo il servizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento.

Alle due manifestazioni si aggiunge anche, dalle 8 di sabato e fino alle 2 della notte, la festa patronale a Centocelle organizzata dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth. Piazzale delle Gardenie verrà chiuso al traffico tra viale della Primavera e via Tor de' Schiavi e nel tratto compreso tra via delle Resede e via Tor de' Schiavi. Deviazioni per le linee 542, 543, 548, C5 e n28. Possibili brevi stop per 412, 450, 544, 558. A, San Pietro, invece Papa Francesco presiederà la Veglia di Pentecoste.

Chi vuole prendere i mezzi pubblici, nel caso specifico la Metro A, dovrò tener conto dell'inizio dei lavori di manutenzione nella tratta Subaugusta-Anagnina.