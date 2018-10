Cortei ed eventi nel week end: strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 6 e domenica 7 ottobre

Cortei, sit-in, sport e festival nel fine settimana del trasporto pubblico e della mobilità in città. Ecco il programma delle strade chiuse e delle deviazioni tratto da muoversiaroma.it

Circo Massimo, sabato e domenica

Sabato e poi anche domenica, in occasione del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo, chiusure a vista, a seconda dell'afflusso dei visitatori all'evento, in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo. Saranno possibili deviazioni per le le linee C3, 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628 e 715.

Pietratala, sabato 6 ottobre

Tra le 10 e le 12, a Pietralata, manifestazione con corteo "contro il degrado del quartiere". All'iniziativa è annunciata la partecipazione di circa 200 persone. Partendo dall'area pedonale davanti alla stazione metro di Pietralata, percorreranno via di Pietralata per concludere la manifestazione nell'area di parcheggio di via del Peperino (dove scatteranno divieti di sosta). Durante il corteo sono deviate o fermate le linee 111, 211 e 450.

Testaccio e Trastevere, corteo

Sempre dalle 10 alle 12, manifestazione "per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della cultura e del lavoro". Previsto un corteo da Porta San Paolo a piazza Mastai, passando per via Marmorata, piazza dell'Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, piazza San Francesco d'Assisi e via della Luce. Attese 3mila persone. Previsti divieti di sosta, possibili chiusure al traffico e temporanee modifiche alle linee del trasporto pubblico. In particolare, saranno possibili deviazioni o limitazioni temporanee di percorso per 16 linee: H, 3, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 719, 769 e 781.

Festa patronale a Prati

Festa Patronale, dalle 15, in Prati. Prevista la chiusura di via Pompeo Magno, fra piazza dei Quiriti e via Ezio (per i veicoli provenienti da piazza dei Quiriti), e di piazza dei Quiriti, tra via Attilio Regolo e via Duilio.

Olimpico, deviazioni per Lazio Fiorentina

All'Olimpico, dalle 15, Lazio-Fiorentina. L'area dello stadio si può raggiungere con il servizio di trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metro, si può scendere alla fermata "Flaminio" (Metro A) e da lì utilizzare il tram 2 in direzione di piazza Mancini.

Ostia, deviazioni per Triathlon & Litorale 2018

A Ostia, dalle 8 alle 19 circa, si svolgerà la manifestazione sportiva "Triathlon & Litorale 2018" che comporterà la chiusura al transito della complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Roma nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via Lido di Castel Porziano. Chisure previste anche per la stessa via di Castel Porziano in entrambe le direzioni, la via Litoranea sempre nei due sensi di marcia nel tratto compreso tra piazzale Amerigo Vespucci e via Ferranti e via Ferranti in direzione Ostia sino a via del Lido di Castel Porziano. Deviate le linee 06, 014 e 070 e soppresse tre fermate in via Lido di Castel Porziano, quattro in via Castel Porziano e due sulla complanare di via Cristoforo Colombo.