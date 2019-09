Clima, ambiente e salute: tre manifestazioni nel week end. Strade chiuse e bus deviati

Clima, sostenibilità delle città, ambiente e salute. Sono questi i temi al centro di tre distinte manifestazioni, che si svolgeranno nel fine settimana a Roma, con ricadute sulla viabilità e deviazioni dal 27 al 29 settembre.

Manifestazione per il clima venerdì 27 settembre

Si comincia venerdì, dalle 10 alle 13,30, con un corteo organizzato del movimento ambientalista 'Fridays for Future', che da piazza della Repubblica raggiungerà piazza Madonna di Loreto dopo aver attraversato le vie cittadine. Circa 5 mila persone scenderanno in piazza con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui gravi cambiamenti climatici in atto.

I partecipanti sfileranno lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci, e via dei Fori Imperiali. In base alle esigenze della viabilità sono possibili rallentamenti o limitazioni per le linee H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 916. Sarà possibile la deviazione di ulteriori 16 linee in caso della chiusura di piazza Venezia, via del Corso, via del Teatro Marcello, via Cesare Battisti e via del Plebiscito.

Sabato manifestazione contro Rocca Cencia

In programma per sabato, poi, dalle 10,30 alle 13,30, la manifestazione in via di Rocca Cencia (nei pressi della sede dello stabilimento Ama), contro i "miasmi prodotti dall'impianto di raccolta rifiuti". All'iniziativa, organizzata dal Comitato Periferie Roma Est, parteciperanno circa 150 persone. Anche in questo caso potrebbero esserci ricadute sul traffico.

Sit in in piazza San Cosimato

Nel pomeriggio, infine, dalle 17 alle 20,30, sit-in a piazza San Cosimato promosso dall'Associazione 'Non una di meno', in occasione della giornata mondiale per la salute riproduttiva. Prevista la partecipazione di circa 150 persone.

Bus deviati nel week end

Non solo manifestazioni però. A Ostia, da venerdì a domenica, la festa patronale "Regina Pacis". Prevista la chiusura di via Vincenzo Vannutelli nel tratto tra piazza della stazione Vecchia e via Cardinal Ginnasi. Deviazione per le linee di bus 01, 04, 05B, 06, 061, C4 e C13. Nell'ambito della stessa festa, sabato sera, dalle 18,45, prevista una processione che sfilerà, tra le altre, su piazza Regina Pacis, via Paolo Orlando, via della Marina, via Armuzzi e piazza della Stazione Vecchia. Possibili rallentamenti , oltre che per le linee già deviate, anche per i collegamenti 05, 014, 015 e 064.

Sabato inoltre ci sarà la chiusura anticipata per via dei Fori Imperiali. Dalle 16 di oggi (e fino alla mezzanotte di domenica) la storica via sarà chiusa per lasciare spazio alle celebrazioni dei 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia. Saranno deviate le linee 51, 75, 85, 87, 118 e la navetta MB (che questo sabato e domenica sostituisce la metro B tra Castro Pretorio e Laurentina). Sabato notte deviata la NMB.

Senza dimenticare la pedonalizzata nei festivi via dei Fori Imperiali, con conseguente deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117, 118 e per la navetta MB (che questo sabato e domenica sostituisce la metro B tra Castro Pretorio e Laurentina).