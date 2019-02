Venerdì di passione a Roma: corteo e studenti in protesta, strade chiuse e bus deviati

Cortei, studenti e lavoratori in agitazione. Venerdì di passione nella Capitale. Per consentire il regolare svogimento di sit in e manifestazioni verranno chiuse alcune strade e deviate alcune linee dei mezzi pubblici. Lo rende noto Muoversi a Roma.

In particolare per venerdì 22 febbraio è previsto un sit in degli studenti dalle 8:00 alle 13:00 nell'area di piazzale Ostiense. Entro le 7, è prevista la rimozione di tutti i veicoli in sosta dallo spazio di via del Campo Boario, all'altezza dello stesso piazzale.

Possibili deviazioni o limitazioni per i tram delle linee 3 e 8 e per i bus delle linee 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 719 e 769.

Dalle 9 alle 13 manifestazione di protesta in largo Bernardino da Feltre davanti al Miur. All'iniziatva è prevista la partecipazione di circa 100 persone.

Doppia manifestazione di protesta in via Molise nei pressi del Ministero per lo Sviluppo Economico. La prima dalle 10 alle 14 organizzata dal sindacato Usb sulle problematiche dei lavoratori del settore logistica; l'altra dalle 16 alle 19 è promossa dalla Cgil per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori di Anpal Servizi.

Dalle 16 corteo in memoria di Valerio Verbano. Circa 2 mila persone partiranno e torneranno in via Monte Bianco dopo aver percorso via Pantelleria, piazza Capri, viale Tirreno, piazzale Jonio, via di Valle Melaina, via Isole Curzolane, via Capraia, viale Jonio, via Lampedusa, piazzale Adriatico e via Adamello.

Possibili chiusure, rallentamenti o deviazioni per i bus delle linee 38, 63, 69, 80, 86, 90, 93, 336, 337, 338, 341 e 351.